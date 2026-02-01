Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel: une convention de coopération pour renforcer le rôle stratégique de l’information

Les médias publics des trois Etats membres de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont signé, le vendredi 30 janvier 2026, à Ouagadougou, une convention consacré au renforcement du rôle stratégique des médias dans l’espace confédéral.

Les Etats membres de la Confédération des Etats du Sahel ne cessent de renforcer leur coopération dans des domaines stratégiques. Réunis en atelier consacré au renforcement du rôle stratégique des médias de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), cette rencontre de haut niveau s’est achevée, le vendredi 30 janvier 2026 par la signature d’une convention de coopération entre les médias publics des trois Etats membres et les médias confédéraux nouvellement créés.

Cette convention vise à consolider la collaboration entre les médias publics nationaux et ceux de l’AES. Elle prévoit notamment le partage et la mutualisation de contenus, la coproduction d’œuvres radiophoniques et audiovisuelles, la mise à disposition de correspondants de presse, ainsi que des échanges d’expertises. Elle vise aussi à promouvoir des contenus endogènes alignés sur l’histoire, les cultures et les aspirations communes des Etats.

L’objectif est de permettre aux médias de la Confédération, notamment la Radio Daandè Liptako et la Télévision AES, de bénéficier de l’expérience des médias publics afin d’offrir aux populations une information vraie, juste et accessible au quotidien, dans un espace qui se veut un espace de dignité et de souveraineté.

Durant cinq jours, les participants ont planché sur le renforcement des capacités des professionnels appelés à diriger les organes d’information de la Confédération, notamment la radio Daandé Liptako et la télévision AES. Le chef du département de la Communication du Burkina, Pinggwendé Gilbert Ouédraogo a fait mention de l’engagement des participants qui, du 26 au 30 janvier 2026, ont réfléchi aux défis liés à l’information et à la communication dans un contexte géopolitique marqué par de nouveaux enjeux, notamment la lutte contre la désinformation et la valorisation des actions menées au sein de l’espace confédéral.

Pour le ministre burkinabè chargé de la Communication, cette initiative répond à une nécessité stratégique. « Aujourd’hui, nous avons les médias confédéraux, à savoir la radio Daandé Liptako et la télévision AES qui ont été créés. Nous avons estimé indispensable d’établir une coopération avec les médias publics. Elle s’articulera autour du partage, de la mutualisation des contenus et de la coproduction », a-t-il indiqué. Le ministre a rappelé que les médias de l’AES ont la responsabilité de porter la vision des chefs d’Etat et de contribuer à la promotion d’un espace communautaire fondé sur la dignité, la souveraineté et le développement.

Selon lui, l’objectif est de bâtir un écosystème médiatique fort, coordonné, professionnel et ancré dans les réalités des peuples. Pour le ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, les orientations stratégiques issues des travaux constituent désormais une base pour l’élaboration de politiques médiatiques concertées, afin de faire des médias des acteurs à part entière de la construction du récit commun, de la défense des valeurs et de la consolidation de l’espace AES. « Ces politiques médiatiques devront amener nos médias à ne pas être de simples canaux de diffusion de l’information, mais plutôt des acteurs à part entière de la construction de nos récits, de la défense de nos valeurs et de la consolidation de l’espace AES », a-t-il notifié.

Valentin KABORE