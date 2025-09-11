Conférence publique: les populations du Djôrô sensibilisées aux valeurs du civisme et du patriotisme

Le Bureau national des Grands projets du Burkina (BN-GPB), à travers l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), a organisé, le mardi 9 septembre 2025 à Gaoua, une conférence publique afin de sensibiliser les populations aux valeurs de civisme, de citoyenneté, de patriotisme et de cohésion sociale et de paix.

Le Bureau national des Grands projets du Burkina (BN-GPB) entend sensibiliser le peuple burkinabè aux valeurs de civisme, de citoyenneté, de patriotisme, de cohésion sociale et de paix. C’est dans cette optique que le bureau, à travers la coordination de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC) et en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains, a initié une conférence publique au profit des populations de la région du Djôrô, le mardi 9 septembre 2025 à Gaoua.

Placée sur le thème « Notre force, c’est notre civisme ; notre fierté, c’est notre patriotisme », cette conférence a permis aux participants de mieux cerner les notions du civisme et la citoyenneté, du patriotisme et de la participation citoyenne, ainsi que de la culture de la paix et de la cohésion sociale. Sur le civisme et la citoyenneté, le directeur général de la promotion, de la citoyenneté et de la paix, Benjamin Sow, citant le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé qu’aucune révolution ne peut réussir dans le désordre et dans l’indiscipline.

Selon lui, il est essentiel que les Burkinabè s’approprient les valeurs de civisme et de citoyenneté afin de respecter l’autorité, les institutions et les règles qui régissent le fonctionnement de l’Etat. Au sujet du patriotisme et de la participation citoyenne, M. Sow a indiqué que sans engagement citoyen et sans patriotisme « fort », il est impossible de construire une nation solide et unie. La culture de la paix et de la cohésion sociale, pour Benjamin Sow, sont indissociables pour le développement. « Le contexte sécuritaire actuel, marqué par l’inaccessibilité de certaines localités, illustre bien que l’absence de paix empêche toute action de développement », a-t-il souligné.

Renforcer la citoyenneté responsable

Sa conviction est que cette rencontre va permettre de semer dans les esprits et les cœurs des Burkinabè les graines des valeurs civiques, citoyennes et patriotiques, afin de susciter un changement profond des mentalités. « Ce changement doit permettre aux citoyens d’accompagner efficacement les réformes engagées par le régime et de contribuer au développement d’un Burkina Faso plus souverain et plus uni », a-t-il assuré. Pour sa part, le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a transmis le message du chef de l’Etat aux participants, rappelant que cette conférence s’inscrit dans la volonté de renforcer la citoyenneté responsable et l’engagement patriotique.

Par ailleurs, le gouverneur Barro a insisté sur son importance comme cadre d’échange entre toutes les couches sociales. « La vision des plus hautes autorités est de forger un nouveau modèle de Burkinabè, prêt à se sacrifier pour sa Nation », a-t-il ajouté. Selon Siaka Barro, cette initiative vise également à faire comprendre aux populations les grandes lignes et les idéaux de la Révolution populaire et progressive (RPP). C’est pourquoi, il a encouragé tous les Burkinabè à s’approprier ces principes et à les mettre en pratique au quotidien pour que la RPP se concrétise.

Aussi, le gouverneur a salué l’initiative et a exhorté chacun à contribuer à la construction « d’un Burkina Faso fort, uni et prospère ». Le secrétaire général du ministère des Infrastructures, le capitaine Ollo Palenfo, a, pour sa part, souligné que toute initiative de développement doit s’appuyer sur la connaissance des réalités historiques et culturelles locales.

Il a exhorté chaque citoyen à s’engager activement pour le développement du pays et à ne pas tout attendre du gouvernement. Au terme de la rencontre, les participants ont salué l’initiative et exprimé leur volonté de traduire ces valeurs dans leurs comportements quotidiens. Pour les participants, la sensibilisation doit se poursuivre afin

de toucher toutes les couches sociales, notamment la jeunesse, considérée comme l’avant-garde de cette transformation citoyenne.

Boudayinga J-M THIENON