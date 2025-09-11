Immersion patriotique obligatoire : 2 513 « 2025 » burkinabè moulés avec succès dans les Tannounyan

L’immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers de la session 2025 de la région des Tannounyan s’est terminée, le mardi 9 septembre 2025, à Banfora. La cérémonie officielle marquant la fin de cette immersion a eu lieu à la place de la Nation de Banfora sous la présidence du gouverneur Badabouè Florent Bazié.

Pendant un mois les immergés de la cuvée 2025 de la région ont été moulés à travers pratique et théorie pour être des Burkinabè de type nouveau. La cérémonie officielle de fin de l’immersion s’est déroulée dans la matinée du mardi 9 septembre 2025 à la place de la Nation de Banfora et a été présidée par le gouverneur des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié.

Au premier jour, a fait savoir le directeur régional en charge de l’enseignement secondaire, Alidou Karim Koné, la région attendait 2 624 bacheliers mais finalement 2 513 dont 1 293 hommes ont répondu à l’appel. 111 bacheliers, à l’en croire, n’ont pas pu prendre part à cette immersion pour diverses raisons liées à la santé et au statut. M. Koné a indiqué que ce sont 421 encadreurs et agent de santé qui ont été mobilisés pour le déroulement de l’immersion.

« Toutes les personnes engagées dans l’encadrement ou dans les autres volets de l’organisation se sont mobilisées corps et âmes pour que tout se déroule bien », foie de Alidou Karim Koné. Pour le gouverneur des Tannouyan, Badabouè Florent Bazié, l’immersion, pour ces jeunes, est une expérience qui les a rassemblés autour des valeurs fondamentales de la patrie. Des valeurs telles que l’unité, le patriotisme, la solidarité, l’intégrité, le respect du bien commun et l’engagement citoyen.

« Vous avez, non seulement appris les rudiments de la discipline et de la résilience, mais vous avez aussi forgé un lien indéfectible avec l’histoire et l’avenir de notre Nation », a lancé Badabouè Florent Bazié aux sortants. Il a par ailleurs rendu hommage aux encadreurs qui étaient composés de tous les corps des forces de défense et de sécurité et de civils.

Pas seulement une formation

Leur engagement, leur passion et leur sens du devoir, a-t-il affirmé, ont transformé cette immersion en une véritable école de la vie. « Sans vous, cette immersion n’aurait pas atteint un tel niveau d’excellence », a lancé le gouverneur Bazié. Cette initiative, a insisté le premier responsable de la région, n’est pas seulement une formation.

« Au-delà de la formation, elle est un investissement dans la cohésion nationale, un rempart contre les divisions et un pont vers un avenir prospère en préparant des citoyens de demain à défendre et à aimer leur patrie », a laissé entendre M. Bazié. Et d’inviter chacun des immergés à être désormais des ambassadeurs du patriotisme dans leurs familles et dans leurs communautés.

« La Nation compte sur vous pour perpétuer ces idéaux », a-t-il insisté. Le gouverneur a également salué la coopération dont ont fait montre les populations, avant de remercier les différents donateurs pour leurs contributions financières, matérielles ou logistiques. La déléguée des immergés, Eve Traoré, a signifié que ses camarades et elle ont vécu une expérience qui a transformé leurs cœurs, leurs esprits et leurs visions de l’avenir. « Nous repartons grandis, unis et imprégnés de valeurs qui font la force de notre patrie », a-t-elle avoué. Plus que des règles ou des techniques, l’immersion, a clamé

la porte-parole des immergés, les a enseignés ce que signifie être un véritable fils de la patrie.

Nous avons appris à marcher au pas, avons découvert la valeur du travail collectif, le respect de l’autorité. Séance tenante les sortants ont pris l’engagement d’être désormais des ambassadeurs du civisme et du patriotisme partout où ils iront et d’être des acteurs du changement positif, de l’unité nationale. « Nous nous engageons à être des bâtisseurs d’un Burkina Faso prospère et à ne jamais trahir notre pays », a-t-elle déclaré. Diakardia Traoré

a sa fille parmi les immergés.

Ce parent a dit être fier de l’encadrement reçu par les enfants. « Nous même parents, nous apprendrons désormais de ces enfants », s’est-il félicité tout en souhaitant la perpétuation de cette initiative. En 30 jours les engagés ont appris entre autres, les règles des conduites

militaires, les principes du civisme et les devoirs de chaque citoyen.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com