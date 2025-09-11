Crise climatique: faire de l’Afrique le leader des solutions

Le 2e sommet africain sur le climat, placé sur le thème : « Accélérer les solutions climatiques mondiales : financer le développement résilient et vert de l’Afrique », tenu du 8 au 10 septembre 2025, à Addis-Abeba, en Ethiopie, a été sanctionné par l’adoption de la Déclaration d’Addis-Abeba, visant à placer l’Afrique à l’avant-garde de l’action

climatique mondiale.

L’Afrique ouvre une nouvelle page de l’histoire de son engagement dans la lutte contre le changement climatique. En effet, après 72 heures de travaux du 2e sommet du continent sur le climat, tenu du 8 au 10 septembre 2025, à Addis-Abeba, en Ethiopie, sur le thème :

« Accélérer les solutions climatiques mondiales : financer le développement résilient et vert de l’Afrique », elle a réaffirmé sa ferme volonté de ne plus être l’éternelle victime assistée, spectateur passif de la crise climatique qui secoue le monde. L’Afrique veut désormais, non seulement, s’ériger en continent solutions, mais aussi contribuer à redéfinir les règles du jeu de la finance climatique.

Telle est la quintessence de la Déclaration d’Addis-Abeba, adoptée par les dirigeants africains à l’issue de cette rencontre continentale consacrée au climat. Cette Déclaration porte une vision, celle des solutions à la crise climatique dirigées par l’Afrique pour un avenir durable, et reconnait que les solutions fondées sur la nature sont la porte d’entrée vers le développement vert du continent. Elle est aussi le reflet d’un changement de paradigme, d’un nouveau tournant pour une Afrique qui veut passer de la vulnérabilité au leadership, des promesses à l’action et de l’isolement à l’unité, d’un continent parlant désormais d’une seule voix et qui trace une direction commune de l’action climatique qui façonnera les résultats de la COP30, du G20 et au-delà.

L’Afrique, une force proactive et dotée de ressources

Tout en reconnaissant les engagements pris dans la Déclaration de Nairobi sur le changement climatique et l’Appel à l’action qui ont souligné la demande urgente de l’Afrique en faveur d’une justice climatique mondiale, d’un financement équitable et d’une action accélérée pour réduire les émissions, cette Déclaration d’Addis-Abeba réaffirme que le changement climatique est un multiplicateur de risques qui exacerbe les pressions sur les ressources naturelles, avec des conséquences pour la paix et la stabilité.

Elle souligne l’importance de finaliser et de rendre opérationnelle la Position africaine commune sur le changement climatique, la paix et la sécurité (PAC-CPS), qui constitue une étape décisive et un outil de plaidoyer en faveur d’une réponse continentale unifiée et stratégique à ces défis interdépendants.

L’Afrique y souligne l’importance d’accélérer les mesures d’atténuation pris par les parties, les pays développés de limiter l’augmentation de la température mondiale à bien moins de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Car, malgré leur faible contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (moins de 4%), les pays africains sont les plus touchés par les effets du changement climatique et malheureusement les moins à même de faire face aux coûts de l’adaptation, de la résilience, du développement durable et de l’atténuation.

Mais la Déclaration note également que l’Afrique n’est pas seulement une victime du changement climatique. Elle est une force proactive et dotée de ressources pour développer des solutions innovantes, durables et inclusives qui reflètent les atouts et les aspirations uniques du continent, et pour se repositionner comme plaque tournante mondiale pour une production à faible émission de carbone et un commerce intra-africain vert, en s’appuyant sur des cadres tels que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). La Commission de l’Union africaine (UA), à travers son représentant, s’est réjouie de voir que durant ce Somment, l’Afrique a parlé avec clarté, courage et unité.

Une destination précieuse pour le financement et l’innovation

« Au cours des trois derniers jours, nous n’avons pas seulement débattu, nous avons défini un nouveau paradigme pour l’avenir climatique de l’Afrique. Nous avons changé la conversation, de la crise à l’opportunité, de l’aide à l’investissement et de la

prescription extérieure aux solutions africaines et à l’innovation. Nous avons accueilli la vérité puissante que l’Afrique n’est pas un récipient passif des solutions climatiques.

Nous sommes et devons être les acteurs clés », a-t-il indiqué. Pour l’UA, le continent exige une justice climatique, pas comme une faveur, mais comme un droit à investir sans crainte, et urgemment, dans des solutions africaines pour un avenir digne et soutenable.

Et pour le Président de la République fédérale et démocratique d’Ethiopie, Taye Atske Sélassié, c’est une injustice que plus de 600 millions d’Africains vivent toujours sans accès à l’électricité. Il a salué l’adoption de cette Déclaration, à travers laquelle, l’Afrique demande une énorme augmentation de l’investissement pour transformer la planète, en faisant du continent une destination précieuse pour le financement et l’innovation.

Tout en précisant que les engagements inscrits dans la Déclaration d’Addis-Abeba sont inconditionnels, il a indiqué que les Africains ont la volonté, les ressources

et l’unité de réaliser leurs ambitions. « Notre progrès ne sera pas conditionné et déterminé par des sceptiques et des douteurs. L’avenir de l’Afrique est dans les mains de l’Afrique et nous le construisons maintenant », a conclu le Président Sélassié.

Mahamadi SEBOGO

(Depuis Addis-Abeba, Ethiopie)