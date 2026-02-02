Contrats d’objectifs 2025 : une performance de 92% pour le Ministre d’ Etat, Ministre de la guerre et de la défense patriotique

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a entamé, ce lundi 02 février 2026, l’évaluation de la mise en œuvre des contrats d’objectifs 2025 des membres du Gouvernement.

‎La première séance de cet exercice de redevabilité a concerné le Ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le Général de division Célestin Simporé.

‎

‎À l’issue de cette évaluation, le Ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique a enregistré un taux d’exécution physique de 92,32 %, traduisant une performance globalement satisfaisante au regard des objectifs assignés.

‎

‎Ce résultat est issu de la mise en œuvre d’une trentaine d’activités majeures, principalement axées sur la montée en puissance des forces combattantes, la reconquête du territoire national, la stabilisation des localités, le retour progressif des populations déplacées, ainsi que la prise en charge psychologique et psychosociale des forces engagées.

‎

‎Selon le Ministre d’État, l’intensification des opérations militaires a permis le contrôle intégral de près de 74 % du territoire national, correspondant à environ 400 à 500 villages reconquis, renforçant ainsi la dynamique de sécurisation et de restauration de l’autorité de l’État.

‎

‎Le Général de division Célestin Simporé a, à cette occasion, rendu un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité, aux Volontaires pour la défense de la Patrie, ainsi qu’aux vaillantes populations, pour leur engagement déterminé dans le combat pour la liberté, l’indépendance et la souveraineté véritable du Burkina Faso et de l’espace confédéral AES.

‎

‎Le Premier ministre a félicité le Ministre d’État et l’ensemble de son département pour les efforts soutenus consentis dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire national.

‎

‎Se projetant sur l’année 2026, le Chef du Gouvernement a réaffirmé l’engagement ferme de l’État à accompagner les forces armées, notamment à travers le recrutement, la formation, le renforcement de la logistique et des équipements, ainsi que la consolidation des mécanismes de prise en charge sanitaire et psychosociale des combattants blessés et des personnes affectées par le terrorisme.

‎

