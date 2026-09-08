Coopération bilatérale : l’axe Ouagadougou-Libreville se renforce avec l’arrivée du nouvel ambassadeur de la République Gabonaise au Burkina Faso

L’ambassadeur de la République Gabonaise nouvellement accrédité auprès du Burkina Faso a été reçu dans l’après-midi du mardi 7 septembre 2026 au ministère des Affaires étrangères, pour le cérémonial de remise des Copies figurées des Lettres de créance au Chef de la diplomatie burkinabè.

Lors des échanges qui ont suivi la remise des Copies figurées de ses Lettres de créance SEM Thierry Yvon Michel N’GOMA a traduit sa reconnaissance aux autorités burkinabè pour avoir accepté son accréditation, tout en indiquant qu’il sera un homme de terrain pour explorer les opportunités qui permettront de donner du contenu à la coopération entre son pays et le Burkina Faso.

Il a par ailleurs salué la vision panafricaniste et l’esprit révolutionnaires qui caractérisent la gouvernance actuelle au Burkina Faso sous le leadership du Camarade Président du Faso le Capitaine Ibrahim TRAORE, une gouvernance qui inspire plusieurs pays dont la République Gabonaise.

Le diplomate gabonais a aussi souligné la qualité des relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, où plusieurs cadres de l’Administration publique gabonaise formés au Burkina Faso et qui font preuve d’un professionnalisme hors pair.

Le ministre des Affaires étrangères a, à son tour, salué la vision responsable du Président gabonais SEM Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, une vision stratégique que le Burkina Faso apprécie. Sur le plan de la coopération, il y’a un potentiel riche et varié qui n’attend qu’à être exploiter pour consolider les liens historiques entre le Burkina Faso et la République Gabonaise, selon le Chef de la diplomatie burkinabè.

Le Camarade Karamoko Jean Marie TRAORE a rassuré de la bonne disposition de toute son équipe à œuvrer avec l’ambassadeur gabonais, pour écrire une nouvelle page dans les relations entre Ouagadougou et Libreville et en faire un modèle de coopération Sud-Sud.

Le nouvel ambassadeur de la République Gabonaise auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, est également accrédité auprès des deux autres pays de la Confédération AES que sont la République du Mali et la République du Niger.