Séjour du Président du Faso à Bobo-Dioulasso : Le Camarade Ibrahim Traoré accueilli par une forte mobilisation populaire

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé à Bobo-Dioulasso, ce mardi 8 septembre 2026, dans le cadre d’un séjour consacré à plusieurs activités d’envergure dans la région du Guiriko.

C’est une foule nombreuse, mobilisée depuis l’entrée de la cité de Sya qui a accueilli le président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré jusqu’à son pied à terre, le mardi 8 septembre 2026 à Bobo-Dioulasso, dans le cadre d’un séjour consacré à plusieurs activités d’envergure dans la région du Guiriko. Aux côtés des populations, les forces vives de la région ont également répondu présentes à cet appel à la mobilisation. Responsables administratifs, acteurs économiques, organisations de la société civile, représentants des différentes composantes socioprofessionnelles et la veille citoyenne se sont joints à cette mobilisation populaire. Pour le chargé de mission auprès de la Présidence du Faso pour le compte de la région du Guiriko Omar Traoré, la forte mobilisation enregistrée à l’occasion de l’arrivée du Chef de l’État constitue une nouvelle illustration de l’adhésion populaire aux actions du président du Faso. Il s’est notamment réjoui de la participation des différentes composantes de la population, particulièrement les jeunes, les femmes et les appelés à l’immersion patriotique.

Dans la perspective de la poursuite du séjour présidentiel, Omar Traoré a annoncé une nouvelle mobilisation des populations dès 7 heures, le lendemain, à la place de la Gare routière de Bobo-Dioulasso. Il s’agira, selon lui, d’accompagner le Chef de l’État jusqu’au site de Lôgofourousso, où est prévue l’inauguration d’une usine. La représentante des appelés à l’immersion patriotique, Fatimata Diallo, s’est, pour sa part, réjouie de la forte mobilisation de ses camarades. Selon elle, cette expérience a contribué à renforcer leur engagement citoyen et leur attachement aux valeurs patriotiques. « On a appris et on est devenus de nouveaux citoyens. On est désormais plus engagés pour la cause de notre patrie », a-t-elle déclaré. Fatimata Diallo a, par ailleurs, invité les populations de Bobo-Dioulasso à se mobiliser à l’occasion des différentes activités inscrites au programme du séjour présidentiel, notamment les cérémonies d’inauguration de l’usine de Lôgofourousso et du nouvel amphithéâtre de l’Université Nazi Boni.

POO