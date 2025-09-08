Coopération bilatérale: renforcer l’axe Ouagadougou -Budapest

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, SEM Karamoko Jean Marie Traoré a reçu en audience, ce lundi 8 septembre 2025, l’ambassadeur de la Hongrie auprès du Burkina Faso, Son Excellence monsieur Tamás Endre Fehera.

Le diplomate hongrois est venu soumettre au chef de la diplomatie burkinabè, la volonté de son pays de travailler à renforcer la coopération entre le Burkina Faso et la Hongrie, dans les domaines du commerce, de l’eau, de l’enseignement supérieur et de la défense entre autres, dans une démarche de partenariat gagnant-gagnant.

Dans cette perspective, les deux personnalités ont relevé la nécessité d’organiser des cadres d’échanges entre les Hommes d’affaires et entre les autres acteurs hongrois et burkinabè concernés par les domaines de coopération cités. Les grandes lignes de la relance de la coopération entre les deux pays, pourraient être tracées par les ministres en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la Hongrie, en marge des travaux de la 80e Assemblée générale des Nations unies qui s’ouvriront dans quelques jours à New York.

La nécessité de la nomination d’un Consul honoraire du Burkina Faso en Hongrie était également au menu des échanges, et le chef de la diplomatie burkinabè a relevé la disponibilité de son département à accompagner le processus. Au cours de l’audience, Son Excellence Tamás Endre Fehera a salué l’esprit de combativité des plus hautes autorités burkinabè pour imposer le respect de leurs pays et promouvoir la souveraineté nationale.

Le ministre Traoré a expliqué à l’ambassadeur hongrois que le Burkina Faso est disposé à renforcer sa coopération avec ce pays de l’Europe centrale, en s’alignant sur la vision actuelle du gouvernement, impulsée par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et cela, dans un souci de respect mutuel. La Hongrie et Burkina Faso entretiennent des relations diplomatiques depuis 1968.

DCRP/MAECR-BE