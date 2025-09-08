Douleurs lombaires: consulter un médecin lorsque le mal persiste

Les douleurs sciatiques, couramment appelées « sciatique », sont liées à des lésions de la colonne vertébrale. Elles peuvent être handicapantes et il est recommandé de faire une consultation médicale si les douleurs persistent.

Les douleurs sciatiques encore connues sous le nom de « sciatique » sont liées à des lésions de la colonne vertébrale. La sciatique est un type de névralgie touchant le nerf sciatique. Elle provoque une poussée douloureuse le long du nerf.

Elle prend racine dans la zone lombaire, en bas du dos, et la douleur peut se propager jusqu’aux orteils. Lorsque le nerf sciatique, qui assure la transmission nerveuse vers les principaux muscles des fesses et des jambes, est comprimé entre deux vertèbres, des douleurs se ressentent à l’arrière de la cuisse, et jusqu’au mollet ou au pied. Ces douleurs peuvent être handicapantes et nécessitent toujours une consultation médicale. Elles affectent 2 % des adultes dans le monde, avec un pic de fréquence entre 40 et 60 ans. Il existe plusieurs types de sciatique.

La plus commune est la lombosciatique. Cette forme peut aussi bien toucher la jambe droite que la jambe gauche. Outre ce type, il existe d’autres plus rares mais plus graves. Il s’agit de la sciatique paralysante qui empêche de réaliser certains mouvements avec la jambe et la sciatique hyperalgique qui très douloureuse.

Selon les spécialistes de santé, la hernie discale est la première cause de sciatique. C’est l’écrasement d’un disque intervertébral qui vient irriter le nerf sciatique qui passe d’un côté comme de l’autre de la colonne vertébrale.

Elle est souvent secondaire à plusieurs épisodes répétés de faux mouvements ou d’une mauvaise posture. Le port de charge lourde, les mouvements répétitifs et l’usure des vertèbres liée à l’arthrose peuvent également être responsables de douleurs sciatiques.

Il est aussi fréquent que certaines femmes enceintes en souffrent, surtout durant les

derniers mois de leur grossesse.

Eviter certaines positions

Les signes de la sciatique sont facilement reconnaissables (douleur très intense partant du bas du dos et irradiant vers le membre inférieur). Elle empêche généralement de se déplacer. S’il s’agit seulement d’une lombalgie (lumbago), la douleur se localise uniquement dans le bas du dos. Le premier symptôme de la sciatique est la douleur. Toutefois, les fourmillements, l’engourdissement de la jambe, la faiblesse musculaire ou une douleur intense qui part des lombaires puis irradie vers la fesse puis, longe la jambe sont aussi les symptômes du mal.

Certaines positions permettent aux personnes victimes de la sciatique d’éviter d’avoir mal. En effet, la position assise est souvent douloureuse alors que la position allongée a tendance à améliorer la douleur. Pour être soulagé davantage, le patient peut surélever sa jambe. De manière générale, il doit éviter de reproduire les positions qui ont pu générer le problème. Etre allongé est la meilleure position pour soulager une sciatique, mais il faudra éviter de rester au lit trop longtemps car cela peut aggraver le problème.

Si le mal persiste, il est recommandé de consulter un médecin. Le premier remède de la sciatique est le traitement de la douleur. Si nécessaire, le malade pourrait également recevoir un certificat pour bénéficier d’un arrêt de travail. Des examens complémentaires peuvent être prescrits notamment une IRM lombaire, afin d’identifier la cause. Le médecin pourra aussi l’orienter vers un rhumatologue qui pourra lui proposer un protocole pour réduire la douleur. Des séances chez un kinésithérapeute peuvent également l’aider à

améliorer la douleur, une fois la crise douloureuse aiguë terminée.

Abdoulaye BALBONE

Source : www.vidal.fr