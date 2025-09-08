France: le Premier ministre, François Bayrou, destitué

Après trois heures de débats, hier lundi 8 septembre 2025, les députés français ont fait chuter le gouvernement du Premier ministre, François Bayrou, en poste depuis moins de neuf mois. Il remettra sa démission au Président de la République française, Emmanuel Macron, aujourd’hui mardi.

Le Premier ministre français, François Bayrou, a été destitué par les députés à l’issue d’un vote de confiance, hier lundi 8 septembre 2025, à l’Assemblée nationale. Ce sont 364 députés qui ont voté contre la confiance à François Bayrou, alors que seuls 194 d’entre eux lui ont apporté leur soutien. Ainsi, sans surprise, François Bayrou n’a pas réussi à obtenir la confiance de l’Assemblée nationale.

Un résultat qui provoque de fait sa démission et ainsi que celle de son gouvernement. Il revient donc au Président de la République, Emmanuel Macron, de trouver un nouveau locataire pour Matignon, alors que certaines oppositions appellent à une dissolution de l’Assemblée, voire à la démission ou à la destitution du président lui-même.

Choisira-t-il une personnalité issue de son camp politique, avec l’espoir qu’elle parvienne à négocier un accord de non-censure avec le Parti socialiste pour élargir son assise ?

Les jours suivants permettront de situer non seulement les Français, mais aussi la scène internationale sur cette équation. Pour rappel, c’est la première fois, sous la Ve République, qu’un Premier ministre « tombe » ainsi après un vote de confiance.

Soumaïla BONKOUNGOU