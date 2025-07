Coopération multilatérale: l’ambassadeur de l’Union européenne, Daniel Aristi Gaztelumendi, fait ses adieux au président de l’ALT

Le Président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu en audience l’ambassadeur-résident de l’Union européenne au Burkina Faso, Daniel Aristi Gaztelumendi, en fin de mission, vendredi 11 juillet 2025, à Ouagadougou.

L’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso, Daniel Aristi Gaztelumendi, en poste depuis 2023, est en fin de mission. Avant son départ définitif, il est allé faire ses adieux au Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, vendredi 11 juillet 2025, aux détours d’une audience. Le diplomate a fait savoir que sa rencontre avec le chef du Parlement a servi de cadre pour revisiter la coopération multilatérale entre l’Union européenne et le Burkina Faso.

« Nous avons bien collaboré durant mon mandat », a-t-il laissé entendre, ajoutant que les échanges avec le président de l’ALT ont permis de mieux comprendre davantage la réalité du Burkina Faso et comment contribuer à relever les défis. Daniel Aristi Gaztelumendi a souligné que son institution est l’une des bailleurs humanitaires les plus importants et reste engagée aux côtés du Burkina Faso. « Il y a quelques jours, nous avons adopté 80 millions d’euros d’aide au développement dans quatre nouvelles conventions de financement au Burkina Faso », a-t-il soutenu. « Nous sommes responsables pour beaucoup de programmes dans toute la région à hauteur de plus de 250, 65 millions d’euros pour l’UEMOA et le CILSS. Donc, l’aide humanitaire va continuer au Burkina Faso », a-t-il insisté.

Soumaïla BONKOUNGOU

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)