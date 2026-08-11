Bobo-Dioulasso : un conflit foncier dégénère à Léguéma

Kantigui a appris avec regret qu’un différend autour d’un lotissement dans le village de Léguéma (Arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso) a failli virer au drame le 4 août 2026, lorsqu’un habitant de la localité, présenté comme un membre du Conseil villageois de développement (CVD) de Léguéma a tiré à balles réelles sur des propriétaires terriens. Selon le récit des faits, ledit membre du CVD, accompagné d’une prétendue délégation spéciale de la mairie de l’arrondissement 3, se serait présenté pour « récupérer » environ 300 hectares de champs destinés à un lotissement au nom de l’Etat. Il a été dit à (…)

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Kantigui

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