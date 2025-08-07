Découpes de poulets congelées : environ 205 kg détruits

Les services de contrôle vétérinaire de Cinkansé, avec l’appui des forces de police, ont procédé, ce mercredi 6 août 2025, à la saisie et à la destruction d’environ 205 kg de découpes de poulets congelées jugées impropres à la consommation.

Ces produits, introduits illégalement depuis un pays voisin, ne respectaient pas les normes sanitaires en vigueur et représentaient un réel danger pour la santé publique. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus du gouvernement burkinabè pour lutter contre le trafic et la commercialisation de denrées alimentaires non conformes. Elle illustre la vigilance des services de contrôle et leur détermination à protéger les consommateurs, à garantir la sécurité sanitaire des aliments et à réprimer toute tentative de fraude sur le territoire national.

𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗔𝗥𝗔𝗛