Découvrez les 12 milliardaires les plus riches en 2025 selon Forbes

Forbes a récemment publié sa liste annuelle des milliardaires à travers le monde. Un nombre record de 3 028 personnes figurent dans son palmarès cette année, soit 247 de plus que l’an dernier. Il s’agit de la première fois que la population des milliardaires dépasse la barre des 3 000. Ensemble, ils possèdent une fortune record de 16,1 trillions de dollars, soit 2 trillions de plus qu’il y a un an. Ce chiffre est supérieur au PIB de tous les pays du monde, à l’exception des États-Unis et de la Chine. Découvrez les 12 figures au sommet du classement ! Il s’agit :

1-Elon Musk (342G$),

2 -Mark Zuckerberg (216G$),

3 – Jeff Bezos (215G$),

4 – Larry Ellison (192G$)

5 – Bernard Arnault (178G$)

6 – Warren Buffet (154G$)

7 – Larry Page (144G$)

8 – Sergey Brin (138G$)

9 – Amancio Ortega (124G$)

10 – Steve Ballmer (118G$)

11 – Rob Walton (110G$)

12 – Jim Walton (109G$)

Elon Musk a cofondé sept entreprises, dont le fabricant de voitures électriques Tesla, le producteur de fusées SpaceX et la startup d’intelligence artificielle xAI. En dehors des options d’achat d’actions, il détient environ 12% de Tesla. Il possède 42% de SpaceX, évaluée à 350 milliards de dollars selon une vente privée d’actions en décembre 2024. Musk détient environ 54% de xAI, qui valait environ 50 milliards de dollars en novembre 2024 selon des investisseurs privés. Musk est également propriétaire du média social X (anciennement Twitter), qu’il a acheté en 2022 dans une transaction évaluée à 44 milliards de dollars. Selon Forbes, la valeur de X a chuté de près de 70% en août 2024. Musk a d’ailleurs vendu X à xAI tout récemment, à perte.

