Développement de la filière mangue: le projet Green Mango officiellement lancé

L’Organisation néerlandaise de développement (SNV) soutenu par le ministère des Affaires étrangères Danois à travers le fonds Danida Green Bussiness partnership a lancé le projet Green Mango for Better Livelihoods in Burkina Faso, vendredi 12 décembre 2025, à Ouagadougou.

La filière mangue occupe une place stratégique dans l’économie du Burkina. Elle représente une part significative dans la production fruitière nationale et génère des opportunités économiques au niveau local et à l’exportation. En 2023, la filière a rapporté au Burkina Faso, plus de 22 milliards de francs CFA des recettes d’exportation et le pays était classé en 2022, premier exportateur de mangues séchées biologique dans le monde et

4e exportateur de mangue fraiches de l’Afrique de l’Ouest.

Cependant, la filière demeure confrontée à des défis liés à la qualité, au respect des normes internationales, à l’accès aux marchés et à l’adaptation aux changements climatiques. Dans l’optique de contribuer au développement de la filière mangue, l’Orga-nisation néerlandaise de développement (SNV) a lancé le projet Green Mango for

Better Livelihoods in Burkina Faso (GMBL), vendredi 12 décembre 2025, à Ouaga-dougou. Il est financé par le ministère Danois des Affaires étrangères, à travers le fonds Danida Green Bussiness Partnership. Ledit projet a démarré en juillet 2025. Prévu pour une durée de trois ans, il couvrira les régions du Guiriko, Tannounya, Nando et du Kadiogo.

Il repose sur un modèle économique innovant im-pliquant des partenaires commerciaux stratégiques que sont Rose Eclat et Adelante. Rosemonde Touré, directrice générale de Rose Eclat, salue l’accompagnement de SNV à travers le projet Green Mango. « Le projet Green Mango nous accompagne dans la formation et dans la professionnalisation de nos producteurs. Il veut aussi nous inviter à aller sur les marchés, donc à compétir à l’international avec nos produits, notamment la mangue séchée.

Le projet prévoit aussi accroitre le revenu des acteurs de la transformation. Il y a aussi une éducation autour de préservation de l’environnement », a-t-elle relevé. Selon Marjon Tuinsma, directrice pays de SNV Au Burkina, le projet Grenn Mango contribuera à faire de la filière mangue, un moteur de croissance inclusive.

Rendre la filière mangue plus compétitive sur le marché inter-national

« Green Mango prévoit entre autres former plus de 950 petits producteurs, créer 1 200 opportunités d’emplois pour les femmes et les jeunes, augmenter des volumes d’exportation de mangue séchée, transformer des milliers de tonnes de mangues produites, obtenir et maintenir des certifications des producteurs et leurs sociétés coopératives, créer une technologie de bio digesteur modèle, servant d’école pour les autres unités de transformation », précise-t-elle. Marc Traoré, bénéficiaire, apprécie positivement les bienfaits du projet. « Ce projet est la bienvenue parce qu’il nous permettra de nous former sur les bonnes pratiques de l’entretien des vergers, le traitement des mouches, afin de nous adapter aux certifications », a-t-il souligné.

Pour le chargé d’affaires à l’ambassade du Royale du Danemark, Bjorn Ronhof Qvortrup, à travers ce projet veut soutenir le gouvernement burkinabè dans ses efforts pour développer une agriculture résiliente, respectueuse de l’environnement, géné-ratrice de revenus durables pour les producteurs en particulier les femmes et les jeunes. « Avec le projet Green Mango, il s’agit de construire un moteur de croissance économique, impulsive en se basant sur la filière mangue », a-t-il confié. Le ministre délégué chargé des Ressources animales, Dr Amadou Dicko, s’est réjoui de la réponse qu’apporte le projet Green Mango aux défis de la filière mangue.

« Green Mango est une opportunité pour moderniser la filière mangue, accroitre la valeur ajoutée locale et positionner le Burkina comme un acteur incontournable sur le marché international. Il apportera sa contribution à l’Offensive agropastorale et halieutique », affirme le représentant du ministre d’Etat chargé de l’Agriculture. A l’issue du lancement, les participants ont eu une visite guidée de la société Rose Eclat, une unité de transformation de la mangue qui emploie environ 250 femmes.

Roland KABORE

(Collaborateur)