SÉJOUR DU PRÉSIDENT DU FASO À BOBO-DIOULASSO: Les Forces de défense et de sécurité réitèrent leur détermination pour la reconquête du territoire

Le Président du Faso, Chef de l’État, Chef suprême des Forces Armées Nationales, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience ce samedi 20 décembre, la haute hiérarchie des Forces de défense et de sécurité dans la région du Guiriko.

Selon le Commandant de la 2e région militaire, le Lieutenant-colonel Lassané PORGO, l’audience a permis de faire le point au Président du Faso, Chef suprême des Forces Armées Nationales, « des activités opérationnelles et de sécurisation et la collaboration avec la population dans notre zone de responsabilité ».

« Le Chef de l’État nous a donné des instructions qui rentrent dans la cadre de notre mission de sécurisation et de reconquête de tout le territoire », souligne le Lieutenant-colonel Lassané PORGO.

« Nous restons fidèles et engagés pour la reconquête et à remplir toutes les missions qui seront confiées à nous les FDS, pour cette Patrie que le leader le Capitaine Ibrahim TRAORÉ veut prospère dans quelques années », soutient le Commandant de la 2e région militaire.

Direction de la communication de la Présidence du Faso