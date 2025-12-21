SÉJOUR DU PRÉSIDENT DU FASO À BOBO-DIOULASSO: Les autorités administratives du Guiriko reçoivent les recommandations du Chef de l’État

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé, le samedi 20 décembre, une audience à une délégation des chefs de circonscriptions administratives de la région du Guiriko.

‎

‎Conduite par Mme le Gouverneur Mariama KONATÉ/GNANOU, la délégation a rendu compte, au Chef de l’État, de la mise en œuvre de ses orientations dans la région du Guiriko.

‎

‎Après avoir reçu les recommandations du Président du Faso, les chefs de circonscriptions administratives ont renouvelé leur engagement à accompagner la politique du gouvernement, la vision du Président du Faso, dans la région du Guiriko, soutient Mme le Gouverneur.

‎

‎Direction de la communication de la Présidence du Faso