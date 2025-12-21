SÉJOUR DU PRÉSIDENT DU FASO À BOBO-DIOULASSO: Les autorités administratives du Guiriko reçoivent les recommandations du Chef de l’État

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé, le samedi 20 décembre, une audience à une délégation des chefs de circonscriptions administratives de la région du Guiriko.
Conduite par Mme le Gouverneur Mariama KONATÉ/GNANOU, la délégation a rendu compte, au Chef de l’État, de la mise en œuvre de ses orientations dans la région du Guiriko.
Après avoir reçu les recommandations du Président du Faso, les chefs de circonscriptions administratives ont renouvelé leur engagement à accompagner la politique du gouvernement, la vision du Président du Faso, dans la région du Guiriko, soutient Mme le Gouverneur.
Direction de la communication de la Présidence du Faso