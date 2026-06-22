Développement endogène : La communauté éducative de l’école Centre B de Kaya apporte leur contribution

La communauté éducative constituée des enseignants, élèves, anciens-élèves et parents d’élèves, de l’école Centre B de Kaya a offert, le lundi 22 juin 2026, 13 sacs de ciment à l’agence Faso Mebo de Kaya, pour leur contribution à la construction de la patrie.

13 sacs de ciment dont 10 issus de la contribution des élèves actuels et 3 sacs de leurs aînés (anciens élèves) de l’école primaire publique Centre B de Kaya et la confection des centaines de pavés sur le site de Faso Mébo de Kaya. C’est l’appui apporté par la communauté éducative composée des élèves, des anciens élèves, des enseignants et des parents d’élèves de l’école primaire publique Centre B de Kaya.

Selon le directeur de ladite école, Barké Soré, ce geste patriotique vise à répondre à l’appel du président du Faso, le camarde capitaine Ibrahim Traoré, à participer à la construction de la Nation. « Nous voulons être solidaire avec l’initiative présidentielle pour le développement communautaire pour monter que nous approuvons l’idée du chef de l’Etat qui est de promouvoir le développement endogène », a fait savoir M. Soré.

Il a poursuivi que cette initiative vise également à inculquer à leurs apprenants des valeurs d’unité, de solidarité, d’attachement à la mère patrie tout en remerciant son Chef de circonscription l’éducation de base, Isidore Dianda pour son soutien technique à la réussite de cette activité civique et morale pour les élèves.

Le directeur Soré a également traduit toute sa reconnaissance à l’ensemble des acteurs de l’éducation qui ont contribué de loin ou de près, en occurrence les anciens élèves de l’école Centre B, pour la tenue de cette journée patriotique.

A l’issue de l’activité de Faso Mébo, les élèves et leurs encadreurs ont symboliquement planter quatre arbres au sein de leur école pour sacrifier à la tradition de la journée nationale de l’arbre.

Au cours des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, l’école centre B de Kaya a apporté sa contribution à hauteur de 15 000 francs ponctués dans les contributions à Faso Mébo pour soulager un tant soit peu les personnes vulnérables.

Emil SEGDA

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