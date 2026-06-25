Ecole du Parti du Comité central du PCC : Un laboratoire de cadres politiques au service du peuple 

Les participants au programme 2026 du Centre international de presse et de communication (CIPCC) ont visité l’Ecole du Parti du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) le jeudi 18 juin 2026 et échangé avec des responsables du parti.

Peu de partis dans le monde peuvent se targuer d’avoir une histoire aussi longue et une période ininterrompue de gouvernance de l’Etat comme le Parti communiste chinois (PCC). Au pouvoir depuis 1949, la qualité de la gouvernance du PCC est sans doute le résultat de l’excellente formation dont bénéficie ses membres. Ministres, gouverneurs, maires de grandes villes, patrons d’entreprises publiques, responsables universitaires ou encore haut gradés de l’armée sont tous passés par l’école du parti à un moment de leur carrière. Créée en 1933, l’Ecole du Parti du Comité central du PCC constitue le principal vivrier de formation des cadres politiques du pays. Chaque année, des milliers de responsables y suivent des sessions de perfectionnement pour renforcer leurs compétences en gouvernance, administration publique et gestion stratégique. « Chaque année, nous formons entre 20 000 et 30 000 cadres « , a indiqué le professeur Xie Chuntao, Vice-président chargé du travail quotidien de l’Ecole et membre du Comité central du PCC.

Mais le rôle de l’Ecole du Parti du Comité central du PCC ne se limite pas à la formation des cadres. Elle joue également d’autres rôles importants telle que l’innovation théorique du parti qui consiste principalement à l’étude la pensée directrice du parti. Depuis le XVIIIe Congrès national du PCC, les communistes chinois représentés principalement par Xi Jinping ont persisté à combiner les principes fondamentaux du marxisme avec la réalité concrète de la Chine ainsi qu’avec l’excellente culture traditionnelle chinoise. Ils ont ainsi créé la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Cette pensée constitue l’essence de la culture chinoise et de l’esprit chinois à notre époque, et marque une nouvelle avancée dans la sinisation du marxisme. « Nous nous efforçons de couvrir tous les membres du parti dans notre travail de diffusion et même d’atteindre les citoyens ordinaires. Nous nous efforçons aussi de parvenir à l’unité de pensée de tout le parti et de tout le peuple et d’adopter l’unité politique et d’action », a assuré Xie Chuntao. On peut dire que c’est une expérience réussie car le PCC, au pouvoir depuis 1949 a su faire preuve d’un bon leadership, rassemblant le peuple autour d’un idéal commun qui est le renouveau de la Nation chinoise.

L’École du Parti du Comité central du PCC adhère donc à la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère comme principe directeur. Elle améliore continuellement la qualité de l’enseignement et de la recherche, renforce la construction des think-tanks, et apporte des contributions positives au développement de la pensée théorique du Parti, à la formation des cadres, au développement de la philosophie et des sciences sociales à la chinoise, ainsi qu’à l’édification intégrale de la société de moyenne aisance et à la modernisation à la chinoise.

« L’État, c’est le peuple, et le peuple, c’est l’État”

La troisième fonction importante de l’école est la Recherche en philosophie et sciences sociales. Le président chinois Xi Jinping, qui a été président de l’école du parti de 2007 à 2012 a proposé de construire une philosophie et des sciences sociales à la chinoise. « Il nous a demandé de nous baser sur la culture traditionnelle chinoise exceptionnelle, les valeurs chinoises, les institutions fondamentales chinoises et nos expériences réussies pour construire une philosophie et des sciences sociales à la chinoise. Il faut utiliser cette philosophie et ces sciences sociales pour éduquer et influencer nos jeunes à cet égard. Notre école a une responsabilité importante », a avoué Xie Chuntao.

L’école du parti communiste constitue par ailleurs un laboratoire d’idées de haut niveau. « Nos enseignants ainsi que nos stagiaires font des recherches. Nos résultats de recherche de valeur sont soumis aux dirigeants du comité central du PCC. Certains résultats ont reçu leur attention et certains de nos sujets sont même devenus des politiques du parti et de l’Etat », a fait savoir Xie Chuntao.

Depuis sa création, l’Ecole du Parti du Comité central du PCC a apporté des contributions significatives au maintien de la ligne idéologique du Parti et à l’innovation théorique du Parti. Elle a joué un rôle majeur dans le développement des causes du Parti et du peuple, en particulier dans l’avancement de la réforme et de l’ouverture. Elle est restée fidèle à sa devise « Rechercher la vérité dans les faits, éviter les discours creux » établie en 1941 par Mao Zedong qui a aussi dirigé l’école du parti.

L’objectif fondamental du PCC est de servir le peuple. « Le président Xi Jinping répète souvent à nos responsables et cadres du Parti que nous devons placer notre peuple au cœur de nos préoccupations. Nous devons nous efforcer de répondre à toutes sortes de demandes émanant du peuple », a déclaré le professeur Xie.

Pour les responsables du PCC, la légitimité du gouvernement dépend de sa capacité à servir les citoyens. « L’État, c’est le peuple, et le peuple, c’est l’État”, rapelle fréquemment le président Xi Jinping aux membres du parti. “Si nous ne sommes pas au service du peuple, alors celui-ci n’a aucune raison de nous soutenir », a déclaré le professeur Xie. L’objectif ultime de la gouvernance est d’améliorer la vie des citoyens ordinaires. Selon le professeur Xie, cette philosophie a guidé bon nombre des principales décisions politiques de la Chine au cours de la dernière décennie.

L’un des exemples les plus marquants est la lutte contre la pauvreté qui a constitué une priorité pour le président Xi Jinping dès son accession au pouvoir. Le pays a massivement investi dans les infrastructures, l’éducation, les soins de santé et le développement rural dans le cadre de ses efforts visant à améliorer le niveau de vie.

Donner la priorité aux citoyens

Le professeur Xie a expliqué que l’engagement du président Xi en faveur de la réduction de la pauvreté découle en partie de son expérience personnelle. Adolescent, Xi Jinping a passé sept ans à vivre et à travailler dans un village pauvre de la province du Shaanxi. « Il a mentionné à de nombreuses reprises que c’est depuis lors qu’il s’est fixé pour objectif de veiller à ce que les gens aient suffisamment à manger et mènent une vie meilleure », a déclaré le professeur Xie.

Au-delà de la lutte contre la pauvreté, le principe de donner la priorité aux citoyens se reflète également dans la campagne anticorruption menée par la Chine. Le professeur Xie a souligné que le président Xi considérait la corruption comme une menace directe pour la confiance du public et le développement national. « Si l’on ne s’attaque pas à la corruption, les gens finiront par tourner le dos au parti », a-t-il déclaré. C’est pourquoi, des mesures fortes sont prises au sein du parti contre certains mauvais comportements tels que le détournement des ressources publiques, le gaspillage et l’abus de pouvoir. « Le président Xi Jinping, dès sa prise de pouvoir a pris des dispositions fortes au sein du parti afin de bannir toute forme de corruption et garantir une bonne image auprès de la population. On peut dire sans risque de se tromper que le PCC bénéficie à plus de 90% d’une très bonne audience auprès du peuple chinois », a souligné le professeur Xie Chuntao.

Ne perdant pas de vue son objectif fondamental qui est de servir le peuple, le PCC travaille à assurer le développement économique du pays contribuant ainsi à améliorer le niveau de vie de la population. « Depuis cinq années, même si nous avons été confrontés à plusieurs défis tels que la pandémie du covid, le taux de croissance du PIB est aussi impressionnant. Depuis maintenant, le PIB a atteint plus de 140 000 milliards de RMB », a apprécié le représentant du PCC. Au regard de la stabilité et des résultats concrets engrangés par le PCC depuis son accession au pouvoir, on peut dire sans risque de se tromper que la Chine a su trouver le type de gouvernance qui lui conviens et qui répond aux aspirations de son peuple.

Nadège YAMEOGO