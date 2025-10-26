Election présidentielle de la Côte d’Ivoire: plus de 8 millions d’Ivoiriens ont voté

L’élection présidentielle de la Côte d’Ivoire s’est déroulée, samedi 25 octobre 2025. Plus de 8 millions d’électeurs ont été appelés aux urnes pour désigner le futur dirigeant du pays parmi les cinq candidats déclarés éligibles par le Conseil constitutionnel dont le président sortant, Alassane Ouattara.

Les Ivoiriens connaitront leur nouveau président, dans quelques jours. En effet, l’élection présidentielle qui doit désigner le successeur du Président sortant, Alassane Ouattara, lui-même candidat s’est déroulée, samedi 25 octobre 2025. A ce scrutin, où le président sortant est en lice pour un 4e mandat contesté par une partie de l’opposition politique, ce sont au total 8 727 431 électeurs qui ont été appelés aux urnes. A cet, effet, 25 370 bureaux de vote dans le pays et 308 à l’étranger ont été ouverts à 8h00 dans la matinée jusqu’à 18h pour élire le futur président de la République. Sur une liste initiale de 60 candidats, seulement 5 ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Il s’agit de Alassane Ouattara, de Simone Hivet Gbagbo, Jean-Louis Billon, Ahou Don Melo et Henriette

Laxou Adoua.

Une délégation de la mission conjointe CEDEAO-Union africaine a supervisé les opérations de vote accompagnée de bien d’autres observateurs. L’élection s’est déroulée dans un climat globalement calme, avec quelques incidents isolés, notamment des

bureaux de vote vandalisés. Selon le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime Kuibert-Coulibaly, le taux de participation « va avoisiner les 50% ». « Nous sommes satisfaits parce que les Ivoiriens sont sortis », a-t-il indiqué. Il a ajouté que les résultats provisoires pourraient être connus au plus tôt ce dimanche ou au plus tard lundi.

Soumaïla BONKOUNGOU