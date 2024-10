La délégation burkinabè forte d’une trentaine de membres est arrivée à Abidjan en début de soirée (19h 30). Sur place, elle a retrouvé 4 joueurs dans son quartier général de Seen hôtel en plein cœur d’Abidjan. Il s’agit de Ousmane Camara, Kylian Nikiema, Dango Ouattara et Saidou Simporé. Les Étalons croisent en aller-retour les 10 et 13 octobre prochains les Hirondelles du Burundi.

Yves Ouédraogo