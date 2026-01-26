Embellissement du boulevard Thomas-Sankara: le gouvernement pose des pavés et offre 102 tonnes de ciment

Les membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ont posé des pavés, le long du mur de l’université Joseph-Ki-Zerbo, dans le cadre de l’embellissement des abords du boulevard Thomas-Sankara, samedi 24 janvier 2026, à Ouagadougou.

La journée du samedi 24 janvier 2026 n’a pas été de tout repos pour les membres de l’Exécutif burkinabè. En effet, parés de gilets de l’Agence Faso Mêbo et de gants, les ministres avec à leur tête, le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ont posé des pavés aux abords du boulevard Thomas-Sankara. Mobilisés aux côtés du personnel de l’Agence, les ministres dans une ambiance bon enfant ont apporté leur contribution à l’embellissement des abords de ce boulevard. Longue de 4 kilomètres et large de 30 mètres, le boulevard Thomas-Sankara fait l’objet de travaux d’embellissement depuis juillet 2025. Le chantier qui consiste à la pose de pavés, à l’engazonnement et au curage des caniveaux, affiche un taux d’exécution de 33%.

Pour cette mobilisation matinale des membres du gouvernement, au total, une superficie de plus de 150 m2 a pu être pavée en moins de deux heures. « Ce n’est pas la première fois que le gouvernement est présent sur les chantiers de l’Agence Faso Mêbo. Si nous sommes-là, c’est pour une fois de plus marquer l’adhésion totale du gouvernement aux chantiers de Faso Mêbo et à la dynamique enclenchée par le président de Faso », a déclaré le Premier ministre, Rimtalba Emmanuel Ouédraogo.

Pour lui, cette action traduit un engagement en faveur de la construction de la patrie. « Nous avons mis du cœur à l’ouvrage et, un peu plus d’une heure trente minutes après, nous avons pavé une surface appréciable », a loué le patron de l’Exécutif. Il a confié qu’au-delà de cette initiative, le gouvernement lance un message à l’ensemble des citoyens burkinabè à se mettre debout pour participer à la construction de la patrie. M. Ouédraogo a exhorté chacun à consacrer un peu de son temps de repos pour participer à l’effort de construction en accompagnant les chantiers ouverts par l’Agence Faso Mêbo.

Disposer d’un monument à la hauteur des ambitions

Il a relevé la mobilisation exemplaire autour de l’initiative tout en invitant les Burkinabè à poursuivre dans cette dynamique, car, Faso Mêbo est le chantier du peuple burkinabè. « Il convient de saluer toutes les contributions mais, il y a également le besoin de main d’œuvre », a notifié le patron de la Primature. La plus grande fierté de chaque Burkinabè, à son avis, est de pouvoir de façon légitime, revendiquer sa contribution à cette construction de la patrie. Il a, par ailleurs, annoncé que le gouvernement apporte sa contribution à l’Agence Faso Mêbo par la remise de plus de 102 tonnes de ciment. Après un bon moment passé à apporter sa contribution à l’embellissement du boulevard Thomas-Sankara, le Premier ministre s’est rendu au monument des héros nationaux où s’exécutent des travaux de réfection, de réhabilitation, mais aussi de réaménagement du site.

Le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné des ministres de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, et celui du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo, a visité le chantier en cours devant permettre au monument d’avoir un nouveau visage dans son ensemble. « Nous repartons assez satisfaits de ce que nous avons vu. Les travaux s’exécutent à un très bon rythme. Il y a déjà des parties qui sont achevées. Quand on regarde, on sent véritablement qu’il y a eu un travail de qualité », s’est réjoui, le patron de l’Exécutif. Il a encouragé les équipes de l’entreprise Prestige multi service, chargée des travaux à redoubler d’effort et à augmenter la cadence afin que le site puisse être fonctionnel pour la fierté du peuple burkinabè.

« Nous savons que beaucoup de personnes venaient pour pratiquer des activités de sport, de loisir. Tous les travaux devront permettre d’offrir de meilleures conditions d’exercice », a-t-il souhaité. Il a mentionné que le gouvernement a une très grande vision sur l’exploitation de ce monument et l’objectif fixé doit être atteint. Il a exhorté que des travaux s’exécutent avec professionnalisme en vue de disposer à terme d’un monument à la hauteur des ambitions.

La livraison prévue en fin février

Le directeur technique de Prestige multi service, Paul Zabré, a salué la présence de l’autorité pour constater des réalisations. Selon lui, les travaux de rénovation consistent au décapage, à la reprise de la peinture du monument, à la réalisation d’accessoires de sécurité pour permettre l’utilisation du balcon de type R+1. « Nous sommes aussi en train de reprendre tout le carrelage des escaliers de secours. Parce qu’il n’y a qu’un seul ascenseur fonctionnel, donc les escaliers autour du monument seront exploitables », a déclaré M. Zabré. Le directeur technique de l’entreprise a également annoncé la réalisation de l’observatoire qui va permettre d’avoir une vision d’au moins 55 mètres autour de la ville de Ouagadougou.

Il a, en outre, évoqué l’amélioration du mât au-dessus du monument afin de rendre les couleurs du drapeau plus attractives, car le Burkina est en Révolution progressiste populaire (RPP). Le directeur technique a rassuré de l’avancée des travaux nonobstant que d’autres activités soient ajoutées. « Nous avons été clairement instruits de tout faire pour qu’au plus tard, fin février 2026, nous ayons libéré le monument », a-t-il dit. Il a renseigné que le taux d’exécution est de 75% et les chefs d’équipes sont à pied-d’œuvre pour libérer le monument dans le délai. « Actuellement, nous avons déjà libéré le premier niveau. Il nous reste que le carrelage et les aménagements pour la stèle. Pour le nettoyage, nous avons prévu 7 jours pour cela », a précisé le directeur technique de Prestige multi service.

Aly SAWADOGO