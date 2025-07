Enseignement supérieur: 247 nouveaux docteurs sont prêts à servir la nation

L’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) a organisé la cérémonie officielle de sortie des nouveaux docteurs, jeudi 24 juillet 2025, à Ouagadougou. Cette promotion 2024-2025 compte 247 docteurs dont 49 femmes.

247 nouveaux docteurs viennent d’achever leurs formations et sont désormais aptes à servir la Nation. Leur sortie officielle a eu lieu à l’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) ce jeudi 24 juillet 2025, à Ouagadougou. Les nouveaux docteurs sont issus des écoles doctorales Sciences de la santé (12), Lettres, Sciences humaines et Communication (95) et Sciences et Technologies (140). La cérémonie de sortie de cette 2e promotion a été présidée par le président de l’UJKZ, Pr Jean-François Silas Kobiané et parrainée par Pr Rabiou Cissé, ancien président de l’UJKZ.

Selon Pr Kobiané, la recherche scientifique est un moteur pour le développement et l’avenir de cette recherche appartient aux institutions d’enseignement supérieur et de recherche. Pour lui, les jeunes docteurs sont plus que jamais la relève et les futurs garants de cette recherche. De ce fait, il les a exhortés à poursuivre leur mission avec abnégation pour être à la hauteur des nouveaux challenges du monde et des inventeurs de solutions pour la société. Selon le parrain de la cérémonie, Pr Rabiou Cissé, l’UJKZ demeure le premier pourvoyeur de docteurs pour le Burkina Faso et au-delà de nos frontières grâce à l’abnégation de tous les acteurs. De son avis, les docteurs sont des privilégiés de la société car ils sont perçus comme les éclairés, ceux qui savent beaucoup et qui comprennent tout. « La société compte donc sur vous pour choisir et éclairer son chemin pour une existence plus épanouie », a-t-il soutenu.

Faire entendre la voix des Burkinabè

Pour occuper cette importante place, a-t-il poursuivi, vous devez cultiver des valeurs de responsabilité, d’humilité, d’intégrité, de probité, de don de soi et d’humanisme. Le parrain a par ailleurs exhorté les nouveaux docteurs à suivre religieusement la conférence prévue sur ce thème afin de cerner toute la responsabilité sociale qui est désormais la leur. Pour la représentante des récipiendaires, Fabienne Zongo, ce doctorat n’est pas seulement un diplôme, il est aussi une compétence au service de la communauté et de la Nation.

« Ce diplôme symbolise un engagement fort, celui de contribuer activement à faire entendre la voix des Burkinabè dans le débat scientifique à l’échelle mondiale. Les 247 nouvelles compétences que nous sommes, assurons de notre disponibilité à servir avec dévouement, éthique et responsabilité le Burkina, partout où le devoir nous fera appel », a-t-elle déclaré. La sortie de la promotion 2024-2025 s’est achevée par une conférence animée par le Dr Jacob Yarabatioula sur le thème : « souveraineté scientifique et responsabilité sociétale du docteur ».

Emmanuel BICABA

Dramane KONATE

(Stagiaire)