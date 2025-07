Promotion de la citoyenneté au Burkina Un point d’honneur sur l’engagement patriotique de chaque Burkinabè

Le directeur de cabinet de la Présidence du Faso, le capitaine Anderson Médah, a présidé, jeudi 24 juillet 2025, à Ouagadougou, le lancement officiel des conférences publiques sur la citoyenneté, l’engagement patriotique, la culture de la paix et de la cohésion sociale.

Pour raviver, entretenir et défendre les valeurs citoyennes et patriotiques en période de crise, l’exécutif entend organiser à travers les régions du pays, une série de conférences de sensibilisation autour des idéaux de la paix et la cohésion sociale. Le lancement officiel de ces conférences publiques a eu lieu, le jeudi 24 juillet 2025, à Ouagadougou sous la présidence du directeur de cabinet de la présidence du Faso, le capitaine Anderson Médah. Une initiative qui vise à renforcer une culture permanente des valeurs citoyennes et patriotiques au sein de la société burkinabè. Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Rodrigue Bayala, livrant le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a indiqué que pour un Burkina Faso de paix, de sécurité et de cohésion, plusieurs défis sont à relever dont ceux d’une citoyenneté responsable et d’un engagement accru pour la mère-patrie. Poursuivant, il a affirmé que l’éducation aux valeurs est une mission d’intérêt national qui revient à tous.

C’est la raison pour laquelle, il a exhorté l’ensemble des Burkinabè à maintenir constamment allumée la flamme patriotique et à renforcer leur engagement citoyen à bâtir une nation prospère et de justice, suivant les idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP). « Il nous incombe donc de travailler résolument de sorte que la jeunesse burkinabè soit bien préparée, non seulement sur le plan de l’acquisition du savoir et du savoir-faire, mais aussi et surtout pour qu’elle s’approprie nos valeurs cardinales et les incarne au quotidien en tous lieux et en toutes circonstances », a-t-il affirmé.

Faire face aux défis

C’est seulement à ce prix qu’elle pourra alors faire face, avec dignité et fierté, aux défis de ce monde, sujet à de perpétuelles mutations a-t-il conclu. De son côté, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a traduit sa reconnaissance au président du Faso pour la dynamique enclenchée depuis l’avènement du MPSR2 en matière de réforme au plan social, économique, politique et culturel. En effet, la série de conférences publiques a été organisée par le Bureau national des grands projets du Burkina Faso (BN-GPB) à travers l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC) en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains chargé des Relations avec les Institutions Garde des Sceaux et suivant les idéaux de la Révolution progressiste populaire voulue par le président du Faso. Pour la région du Kadiogo, il est prévu trois conférences publiques respectivement sur les thèmes du « civisme et citoyenneté », du « patriotisme et participation citoyenne » et de la « culture de la paix et de la cohésion sociale ».

Wanlé Gérard COULIBALY

Joël Patrick KOALA

(Stagiaire)