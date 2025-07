Forum national des étudiants du secteur minier: l’IA s’invite dans les mines au Burkina Faso

L’Association des étudiants miniers du Burkina Faso tient les 22 et 23 juillet 2025, à

Ouagadougou, la IVe édition de leur forum sur le thème « L’intelligence artificielle et

durabilité catalyseurs de l’employabilité des jeunes diplômé dans le secteur miner ».

L’Intelligence artificielle (IA) fait partie des nouvelles explorations dans le secteur minier. Consciente de cela, l’Association des étudiants miniers du Burkina Faso (AEMBF), veut profiter de cet outil pour booster l’insertion professionnelle des jeunes diplômés dans le secteur. C’est pourquoi, à l’occasion de leur 4e forum, qui se tient les 22 et 23 juillet 2025, l’association échange avec les experts de l’IA à Ouagadougou, d’où le choix du thème « L’intelligence artificielle et durabilité, catalyseurs de l’employabilité des jeunes diplômés dans le secteur miner ».

En plus de cette thématique centrale, plusieurs autres sous-thèmes vont être abordés à travers plusieurs panels. Ce sont « la durabilité dans le secteur minier burkinabè : Défis et perspectives », « l’intelligence artificielle dans le secteur minier : Introduction et application aux opérations minières ». « L’IA et la recherche d’emploi et utilisation responsable et éthique », « comment saisir les opportunités dans le secteur minier », « les métiers de la mine » et « comment une entreprise minière peut être socialement performante » vont être débattus. Il est prévu également durant ces deux jours de réflexion, des formations pratiques sur l’IA dans le secteur minier, des cas pratiques d’utilisation de l’IA (Chat GPT, Gamma etc.). Il va y avoir également des partages d’expériences sur les bonnes

pratiques RSE (responsabilité sociale des entreprises) et développement durable.

A travers ces échanges, l’AEMBF entend contribuer au renforcement des capacités de ses

membres, en matière d’intelligence artificielle et de durabilité. Pour son président, Cheick

Aboubacar Zougouri, ce forum est une tribune qui peut favoriser leur insertion professionnelle et ce, à travers des échanges avec des experts, des entreprises minières et des structures d’accompagnement à l’emploi. « C’est aussi une occasion de sensibiliser les participants aux enjeux de la transition numérique et écologique dans l’industrie extractive », a -t-il soutenu.

IA, des solutions concrètes

Le directeur de cabinet du ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières Salif Boussim, a salué la tenue de ce forum. « Ce forum est le vôtre, mais il engage notre avenir commun… Les idées que vous porterez ici peuvent devenir des solutions concrètes, des projets transformateurs, et des politiques publiques de demain », s’est-il exprimé.

Il a en outre reconnu que l’IA transforme déjà les façons d’explorer, d’exploiter, de sécuriser et de gérer les ressources.

Quant à la durabilité, Salif Boussim a relevé qu’elle est devenue une exigence incontournable et que le développement minier doit désormais rimer avec respect de l’environnement, inclusion sociale et responsabilité sociale. « Ensemble, ces deux leviers représentent des opportunités majeures pour répondre à l’un de nos défis les plus pressants : l’insertion professionnelle de nos jeunes diplômés », a relevé le directeur de cabinet du chef de département en charge des mines. C’est pourquoi, il a réaffirmé le soutien du gouvernement à toutes les initiatives qui placent la jeunesse au cœur de la transformation de l’économie minière.

La directrice exécutive de la Chambre des mines du Burkina Faso, Paligwendé Priscille Zongo, à son tour, a félicité l’AEMBF pour le travail abattu et pour le choix du thème. « L’AEMBF est une association qui crée des ponts entre le monde du travail et celui des étudiants », s’est-elle réjouie.

D’où la présence de la Chambre des mines du Burkina, en tant que partenaire de développement du capital humain et aussi, force de propositions pour une industrie responsable.

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmail.com

Sonia TIENDREBEOGO

(Stagiaire)