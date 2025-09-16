Fédération burkinabè de football: le président Oumarou Sawadogo visite des projets d’infrastructures sportives à Bobo-Dioulasso

En marge de la finale de la Super Coupe de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB), le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Oumarou Sawadogo, a mis à profit son séjour à Bobo-Dioulasso pour effectuer une visite de terrain sur deux importants projets d’infrastructures sportives, le lundi 16 septembre 2025.

A Lêguêma localité située la périphérie de la ville de Bobo-Dioulasso, sort de terre un stade de 15 000 places répondant aux normes de la CAF et de la FIFA. Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Oumarou Sawadogo a pu constater le lundi 16 septembre 2025, l’état d’avancement du chantier, marqué par l’achèvement des fondations, le montage des structures métalliques et le positionnement des premiers gradins préfabriqués.

Certains éléments, acheminés directement depuis la Turquie, sont en cours d’installation. Les travaux de mobilisation et d’excavation sont presque finalisés et laisses place aux premières formes visibles de cette infrastructure majeure pour le football burkinabè. «Les impressions sont globalement très positives. Franchement, lorsque je suis arrivé pour la pose de la première pierre, on était loin d’imaginer qu’en si peu de temps, le chantier allait autant progresser.

Le site était alors une zone complètement vierge, presque de la brousse. Aujourd’hui, on peut constater des avancées significatives», a déclaré Oumarou Sawadogo. Il a ajouté que ce qui est aussi rassurant, c’est que l’entreprise en charge des travaux a déjà fait ses preuves, notamment avec le stade de Zanzibar, qui a accueilli récemment des compétitions comme le CHAN.

Pour Berk Teker, manager de Integral group, entreprise en charge des travaux, le chantier se déroule normalement malgré quelques difficultés liées à l’approvisionnement en béton. « Pour y remédier, nous avons pris l’initiative de mettre en place notre propre centrale à béton, ce qui nous a permis d’accélérer les travaux et de mieux contrôler les délais. Même si nous ne pouvons pas encore annoncer une date exacte de livraison, nous restons pleinement engagés à respecter les délais et livrer une infrastructure de qualité, dans les normes requises», a-t-il expliqué.

Le président de la FBF a aussi visité le chantier d’un mini-terrain de football de 20 mètres sur 40, dans le cadre du programme «Football for Schools» de la FIFA au quartier Kuinima. Ce terrain, destiné principalement aux écoles et communes, est l’un des deux premiers du projet pilote burkinabè, qui ambitionne à terme la réalisation de 50 terrains similaires à travers le pays. Pour Oumarou Sawadogo, ces initiatives traduisent une volonté claire de dynamiser le football à la base, avec un accent sur l’accessibilité, la formation et la structuration des espaces sportifs.

Avec ces réalisations, la FBF entend doter le pays d’infrastructures modernes, tant pour les compétitions nationales que pour le développement du football scolaire et communautaire.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO