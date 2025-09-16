Fédération des associations islamiques du Burkina: le nouveau présidium à l’Assemblée législative de Transition

Le président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu en audience le nouveau présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, mardi 16 septembre 2025.

Après le chef du gouvernement, le nouveau présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), conduite par l’imam Boubacar Yugo, est allé se présenter au président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma. C’était lors d’une audience qui leur a été accordé, mardi 16 septembre 2025. « C’est une visite de courtoisie pour présenter notre nouveau bureau et échanger sur quelques préoccupations », a indiqué l’imam Yugo à sa sortie d’audience.

Cet entretien avec le chef du Parlement burkinabè a aussi été l’occasion, selon lui, de dévoiler les grands chantiers de ce nouveau bureau. A cet effet, il a noté que la régulation des prêches constitue l’un des plus grands défis de la FAIB.

« Nous voulons des prêches qui rassemblent et prônent le vivre-ensemble », a indiqué l’imam Yugo. Dans cette dynamique, le président du présidium de la FAIB a noté qu’une formation a été organisée à l’intention de 250 imams des différentes régions afin de les outiller à éviter les messages haineux.

« Dieu a créé la diversité. Nous devons nous aimer et vivre en paix les uns avec les autres », a-t-il insisté. Et puisque, « l’âme du croyant, c’est la prière », le nouveau président du présidium de la FAIB a noté que son équipe et lui ne cesseront, en tant que leaders religieux, de faire des invocations pour le retour de la paix au Burkina.

Boubacar Yugo a, par ailleurs, saisi l’opportunité pour féliciter les députés pour le travail remarquable qu’ils abattent pour le bonheur des Burkinabè.

« C’est ici qu’on vote toutes les lois et que la vie des Burkinabè est régulée. Nous sommes donc venus les soutenir et prier pour que Dieu les assiste afin qu’ils puissent toujours prendre des décisions qui vont être bénéfiques aux Burkinabè », a-t-il déclaré.

Nadège YAMEOGO