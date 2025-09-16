Institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo-Amoro: le Premier ministre lance les activités

Le Premier ministre, Rimtalba Emmanuel Ouédraogo, a lancé les activités de l’Institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo-Amoro (IEMS-TA), mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou, en présence des membres du gouvernement et de la hiérarchie militaire.

Installé le 10 septembre 2025 dans ses fonctions de commandant de l’Institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo-Amoro (IEMS-TA), le colonel-major Céleste Joseph Moussa Coulibaly, a désormais l’onction des plus hautes autorités pour opérationnaliser ce centre d’excellence militaire. Le lancement des activités de l’IEMS-TA a été présidé par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le chef du gouvernement a indiqué que la création de l’IEMS-TA est la matérialisation d’une volonté politique du chef de l’Etat pour l’affirmation de la souveraineté du Burkina Faso par

des solutions endogènes. Selon Jean Emmanuel Ouédraogo, l’Institut doit accueillir des cadres supérieurs des corps paramilitaires et des Administrations publiques à travers des modules spécifiques en lien avec les enjeux sécuritaires. Aussi, dans une perspective géostratégique, il va être ouvert aux pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), ainsi qu’aux pays amis qui en feront la demande.

Déjà, le chef du gouvernement a adressé ses vœux de succès à la trentaine de stagiaires et auditeurs, pionniers de l’Institut. « Soyez de dignes héritiers de Tiéfo Amoro qui est l’incarnation de la bravoure, de la loyauté et de l’esprit de sacrifice. En inscrivant cet Institut dans le prolongement de son héritage, nous rappelons à chaque génération que la défense de la Mère-Patrie est un devoir sacré », a-t-il souligné.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, a relevé que l’opérationnalisation de l’IEMS-TA est une étape majeure pour les Forces armées nationales, appelées à renforcer leur autonomie en matière de formation…

Il a souligné que se prémunir contre la guerre est aussi préparer la paix comme l’indique la devise de l’institut qui est : « Penser la guerre, préparer la paix ».

Pour le commandement de l’Institut de l’enseignement militaire supérieur Tiefo-Amoro, le colonel-major Céleste Joseph Moussa Coulibaly, la création de l’Institut traduit la volonté du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de doter le pays des Hommes intègres d’une capacité endogène d’enseignement militaire supérieur de premier et de second degré.

Selon lui, l’Institut abritera l’école de guerre, le cours d’Etat-major et le centre de doctrines des Forces armées nationales. « Il sera à la fois un lieu d’apprentissage, un creuset de la pensée militaire stratégique, un laboratoire d’innovations et un bastion de notre souveraineté sécuritaire et de défense », s’est réjoui le colonel-major Coulibaly. Il a marqué son engagement en tant que commandant de cet Institut à conduire sa mission avec honneur, rigueur et loyauté. Une séance de plantation d’arbres a mis fin à la cérémonie.

Soumaïla BONKOUNGOU

Joël Patrick KOALA

(Stagiaire)

Qui est le commandant de l’IEMS-TA, colonel-major Céleste Joseph Moussa Coulibaly ?

Le colonel-major Céleste Joseph Moussa a intégré le Prytanée militaire du Kadiogo en 1982 et l’Académie militaire Georges Nanmoano, en 1994. Officier supérieur de l’Armée de terre, il fait ses armes dans l’infanterie en qualité de parachutiste.

Il a successivement obtenu son Brevet d’études militaires supérieures (2016), son diplôme d’Etat-major (2008), son diplôme de commandant d’unité (2005), son diplôme chef de section infanterie motorisée (2002), son diplôme d’officier instructeur parachutiste (1999), son diplôme chef de section interarmes (1996), son diplôme PC bataillon (2008), son Certificat UNSOC ( 2019), son Certificat du MPOPE Training Course on Weapons and Ammunition Management (2019), son Diplôme Centre canadien Pearson de maintien de la Paix (2008).

Il est, en outre, titulaire d’un Master, option recherches en Sciences historiques, philologiques et religieuses « La guerre du Bani-Volta » (2016), et d’un Master Professionnel (Certificat d’Expert de la défense en management, commandement et stratégie 2016).

Il a occupé plusieurs fonctions suivantes :

– Délégué du Burkina Faso (et chef de la délégation) auprès de la Coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme (CIMCT) de Riyad, Royaume d’Arabie saoudite (3 juillet 2024 – septembre 2025)

– Commandant du Centre intégré des opérations (CIO) au Commandement des opérations du théâtre national (COTN) du Burkina Faso (07 Décembre 2022 – 4 Mars 2024)

– Chef de la division opérations de l’Etat-major général des Armées du Burkina Faso (25 mars 2022 – 7 décembre 2022)

– Officier adjoint au chef du Centre des opérations interarmées COIA (29 décembre 2021-30 mars 2022)

– Officier chargé de la planification à la Force en attente de la CEDEAO (J5 Plans, ECOWAS STANBY FORCE CORE TASK FORCE HEADQUARTERS / Département Affaires Politiques, Paix et Sécurité) (8 janvier 2018 au 7 décembre 2021).

– Chef de division formation adjoint de l’Etat-major général des Armées du Burkina Faso (22 juil. 2016 – 29 déc. 2017)

– Chef de corps du Régiment de sécurité présidentielle (RSP), avec rang de commandant de Région militaire (09 fév. 2015 – 25 sept. 2015)

– Aide de camp du président du Burkina Faso (28 juillet 2008 cumulativement commandant G.U.S. jusqu’en juil. 2009 – 31 oct. 2014).

– Commandant du Groupement des unités spéciales (GUS) du R.S.P.

– Commandant du Groupement des unités d’intervention (GUI) du R.S.P. (1999 – 28 fév. 2001)

– Commandant de la 1re compagnie d’intervention du GUI/RSP (30 déc. 1996 – 28 fév. 2001).