VIIe SAMAO: les activités prévues du 25 au 27 septembre 2025

Le comité national d’organisation de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) a animé une conférence de presse, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou, pour annoncer le lancement des activités de la VIIe édition.

La VIIe édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) va se tenir, du 25 au 27 septembre 2025, au Centre international de conférence de Ouaga 2000, sur le thème :

« Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique : quelle nouvelle vie pour les communautés locales ? ». Sept sous-thèmes vont être développés au cours de la semaine sous forme de conférences et de panels par des experts nationaux et étrangers. Ils se rapportent à des problématiques d’actualité du secteur minier.

Il s’agit entre autres de la compensation foncière, le rôle des acteurs dans la réhabilitation et fermeture des mines, le devenir des terres réhabilitées. D’autres thématiques telles que la maîtrise des coûts de réhabilitation et de fermeture, la reconversion des travailleurs, l’opportunité de nouvelle vie pour les communautés locales vont également être abordées. Pour l’édition 2025, il est attendu plus de 2 000 participants du Burkina Faso, de la sous-région et du reste du monde. L’annonce a été faite, mardi 16 septembre 2025, à

Ouagadougou, par le Comité national d’organisation de la SAMAO.

« Les pays de l’AES auront le privilège de présenter leurs réalisations en lien avec la réhabilitation des mines. Des ateliers techniques, des rencontres B2B, des expositions d’engins miniers et des visites sur un site minier ainsi que sur un site touristique ou des carrières sont également au programme de cette édition », a fait savoir le Président du comité national d’organisation (PCNO), Doulaye Sanou.

Il a souligné que des activités pré-SAMAO vont se dérouler sur le thème :

« Développer une industrie du ciment respectueuse de l’environnement, à partir des ressources locales du Burkina Faso : défis techniques et opportunités économiques ». Cet atelier vise, selon lui, à valoriser les matériaux locaux dans l’industrie du ciment au Burkina Faso.

Valoriser les substances de carrière

Quelles sont les innovations de la VIIe édition ? Quel est l’état de la mise en œuvre des recommandations de la précédente édition de la SAMAO ? Qu’est ce qui a prévalu au choix du thème et aux personnalités invitées ? Ce sont autant de questions qui ont été adressées aux conférenciers. En réponse à ces préoccupations des journalistes, il a indiqué que le thème de l’édition constitue en lui-même une innovation.

« Les échanges vont nous amener à prendre en compte de l’impact des activités de l’exploitation minière sur la vie des communautés », a-t-il insisté.

Il a, en outre relevé, que les activités de la Pré-SAMAO sont des recommandations de l’édition passée. « Du reste, au niveau du ministère en charge des mines, des équipes travaillent à nous fournir une base de données complète des sites de minéraux critiques au Burkina Faso. Les minéraux tels que le calcaire, l’argile peuvent être un substitut du Clinker. Ce qui va contribuer non seulement à alléger le prix du ciment mais aussi réduire du dégagement du gaz à effet de serre », a-t-il précisé.

De l’avis du secrétaire permanent du contenu local et de la promotion des investissements, Zéphirin Zongo, les communications et les échanges vont contribuer à trouver des solutions endogènes aux problématiques posées par l’exploitation minière.

Le directeur général des Mines et de la Géologie du Burkina, Aristide Bélemsobgo, a ajouté qu’un cross populaire est prévu, le 18 juillet, pour annoncer les couleurs.

Adama SAWADOGO