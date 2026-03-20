Fête de Ramadan 2026 à Ouahigouya: Une prière placée sous le signe du retour de la paix au Burkina Faso

Les fidèles musulmans de la ville de Ouahigouya, à l’instar des autres villes du Burkina Faso ont célébré le vendredi 20 mars 2026, la fête du Ramadan ou l’Aïd El Fitr marquant la fin des trente jours de jeûne musulman.

C’est à 9h que la grande prière de Ramadan à débuter à la place de la Nation de Ouahigouya. Après avoir effectué deux rakats de prière, El Abdou Rasmané Traoré dirigeant la prière, à procéder ensuite à la lecture du sermon en arabe. Invocations, prêches et bénédictions ont été les temps forts qui ont marqué cette grande prière. Sous la direction de l’Imam Abdoul Rasmané Traoré, les fidèles musulmans ont imploré Dieu pour le retour de la paix au Burkina Faso.



Pour Imam Abdoul Rasmané Traoré nous avons imploré Dieu le tout puissant pour que la paix revienne au Burkina Faso. «Nous avons prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Sans la paix, on ne peut rien faire. Aux autorités du pays le Chef de L’Etat le Capitaine Ibrahim Traoré, les FDS et les VDP qui se battent au quotidien, ils ont toutes nos bénédictions, que Dieu les protège. Nous demandons à tous les musulmans où qu’ils se trouvent aujourd’hui de prier pour le retour de la paix au pays et nous sommes confiants que Dieu va exaucer nos vœux afin que le Burkina Faso retrouve sa paix d’antan » a –t-il déclaré l’mam Traoré.

Le gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa accompagné des corps constitués de la région ainsi que d’autres confessions religieuses notamment l’église catholique et la fédération des Eglises et missions évangéliques étaient aux côtés des fidèles musulmans pour implorer ensemble le retour de la paix au Burkina Faso. « Nous sommes passés ici à la place de la nation en ce jour pour souhaiter à l’ensemble des fidèles musulmans de la région une bonne fête de de Ramadan 2026 .Que Dieu les toutes puissances accomplisse leurs voeux .Nous invitons l’ensemble des fidèles musulmans de la région et des autres confessions religieuse de poursuivre dans la dynamique de prière afin que la paix revienne au Burkina Faso. » a laissé entendre le gouverneur Thoma Yampa.

En rappel, la grande prière de ce jour marque ainsi la fin de 30 jours de jeûne des fidèles musulmans ainsi des implorations du tout puissant.

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Bassirou BADINI