Grande prière du Ramadan 2026: Les fidèles musulmans de Banfora ont sacrifié à la tradition

Les fidèles musulmans de la région des Tannounyan ont célébré l’Aïd El Fitre marquant la fin du mois de jeûne musulman le vendredi 20 mars 2026. À Banfora, comme à l’accoutumée, des centaines de fidèles se sont retrouvés à la Place de la Nation derrière le grand Imam de la ville, Ahmad Sanogo, pour la grande prière.

Après 29 jours de pénitence, et suite au mot d’ordre de la Fédération des Associations islamiques du Burkina Faso (FAIB), la communauté musulmane de la cité du paysan noir a célébré la fête de l’Aïd El Fitre ce vendredi 6 mars 2026. La grande prière marquant la fin du mois de Ramadan a eu lieu à la place de la Nation de Banfora sous la direction du grand Imam de la grande mosquée, Ahmad Sanogo. Des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont convergé tôt le matin pour ce culte important de l’Islam. Après les deux traditionnels rakats (cycles) suivis du salam le grand Imam de Banfora a livré son sermon. Ahmad Sanogo a appelé les fidèles à adopter une bonne conduite dans la société, à cultiver le pardon, et avoir le sens du partage, de la tolérance et du vivre-ensemble.

L’Imam Sanogo a également fait des invocations au bénéfice de la région et du pays tout entier. Il a par ailleurs prié pour qu’Allah accorde la sagesse et l’énergie nécessaires aux premières autorités du pays afin qu’elles viennent à bout de l’insécurité. La prière a connu la présence du gouverneur des Tannounyan, Patrice Yéyé, avec à ses côtés, quelques autorités administratives. Cette présence est une façon pour le gouverneur et sa suite de, non seulement souhaiter une bonne fête à la communauté musulmane, mais également traduire la reconnaissance de l’autorité à la communauté musulmane pour ses prières et invocations consenties au cours de ce mois de pénitence, pour la paix la sécurité et le vivre-ensemble.

Alpha Sékou BARRY