Fin de ramadan à Gaoua: Des prières pour la paix et la cohésion sociale

La communauté musulmane de Gaoua a célébré le vendredi 20 mars 2026, l’Aïd-el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan. Comme à l’accoutumée, des fidèles se sont rassemblés à la place de la Révolution pour la prière collective dirigée par l’imam de la grande mosquée de Gaoua, El Hadj Abdoul Salam Sissako.

La communauté musulmane de Gaoua a célébré, le vendredi 20 mars 2026, l’Aïd-el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Tôt le matin, des centaines de fidèles se sont rassemblés comme à l’accoutumée à la place de la Révolution de Gaoua, vêtus de leurs plus belles tenues. Après l’accomplissement des deux rakaats suivies du sermon, l’imam de la grande mosquée de Gaoua, El Hadj Abdoul Salam a rendu grâce à Dieu pour avoir permis aux fidèles de vivre pleinement ce mois de jeûne, de prière et de fraternité. Il a imploré la miséricorde divine pour l’ensemble des croyants et formulé des bénédictions pour le Burkina Faso.

Sissako, a rendu grâce au Tout-Puissant pour avoir accordé aux fidèles la force et le courage nécessaires pour observer le mois de jeûne. « Que Dieu exauce nos prières, nous accorde la sagesse et protège notre pays », a-t-il prié, avant de demander la protection divine pour les populations ainsi que pour les forces de défense et de sécurité engagées pour la paix.

La prière a vu la présence des autorités locales, dont le gouverneur de la région du Djoro, Siaka Barro, accompagné d’autres responsables administratifs et coutumiers.

A l’issue de la prière, le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a salué l’engagement de la communauté musulmane durant le mois de Ramadan, marqué par la solidarité, le partage et la promotion du vivre-ensemble. Il a invité les fidèles à poursuivre les prières pour la paix, la stabilité, la cohabitation « harmonieuse » et la cohésion sociale.

Le gouverneur a également réaffirmé l’accompagnement de l’administration aux côtés de toutes les confessions religieuses, tout en appelant les populations à soutenir les autorités du pays, sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« Ensemble, unis et solidaires, nous pouvons faire du Burkina Faso un pays stable et respecté », a-t-il déclaré.

Pour finir, les fidèles ont échangé des vœux de paix et de prospérité, avant de regagner leurs domiciles pour des repas en famille et des moments de partage.

Boudayinga J-M THIENON