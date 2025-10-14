FIEPEMPO 2025: les objectifs atteints selon les organisateurs

La IIe édition de la Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) a refermé ses portes, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Les rideaux sont tombés sur la IIe édition de la Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO). La cérémonie de clôture de la Foire s’est tenue samedi 11 octobre 2025. Trois jours durant, du 9 au 11 octobre 2025, se sont réunis, acteurs publics et privés du secteur de la santé autour du thème : « Renforcement de la résilience du système de santé au Burkina Faso : quels plateaux techniques pour des soins de qualité ? ».

Organisée sous la présidence du ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou et placée sous le parrainage du Président du conseil d’administration du groupe Univers Bio, Dramane Coulibaly, cette édition a offert un cadre d’échanges entre praticiens, chercheurs, industriels et distributeurs de biens et services médicaux. Selon le président du comité d’organisation, Barthélémy Zoma, les objectifs fixés ont été atteints. « Tout ce qui a été prévu a été réalisé.

Les expositions, les conférences et les échanges ont permis de formuler des recommandations fortes pour renforcer nos plateaux techniques et mieux adapter les équipements aux réalités du pays », a-t-il confié. Pour lui, la FIEPEMPO constitue une plateforme essentielle pour la promotion du savoir-faire local et l’innovation médicale au Burkina Faso. « L’arbre qui grandit ne renie jamais ses racines », a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de valoriser les compétences nationales tout en s’ouvrant aux partenariats internationaux.

Le représentant du ministre de la Santé, Richard Ganou, a salué la pertinence du thème et la qualité des travaux menés. « Nous avons découvert des innovations technologiques porteuses de solutions concrètes pour améliorer les soins et renforcer la durabilité des équipements médicaux », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le parrain, Dramane Coulibaly, a exhorté les acteurs du secteur à poursuivre la dynamique enclenchée. « La résilience sanitaire ne se décrète pas ; elle se construit pas à pas, dans la collaboration, l’innovation et la solidarité », a-t-il rappelé. Il a

encouragé les organisateurs à ouvrir davantage la Foire à l’international pour attirer des partenaires de la sous-région et favoriser l’émergence de produits made in Burkina.

La soirée de clôture a été marquée par une remise de trophées et d’attestations de reconnaissance à plusieurs acteurs, parmi lesquels le ministère de la Santé, les sponsors, les chercheurs et les exposants. Les trois meilleurs stands ont également été récompensés. Djualy BioPharma SA a occupé la première place, suivie de Medicare SA et C.M.B Burkina.

Gustave KONATE

(Collaborateur)