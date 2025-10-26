Dans le cadre de l’amélioration de l’offre des services, la Police nationale a instauré une légalisation permanente tous les samedis, de 8h à 14h, à Ouagadougou, à partir du samedi 25 octobre 2025. Ces services de légalisation sont en effet désormais possibles, notamment au Commissariat central de police (CCPO) et dans tous les Commissariats de police d’arrondissement (CPA) de la ville de Ouagadougou. Cette mesure a été prise en vue de permettre aux travailleurs du public, du privé et de tous les usagers qui n’ont suffisamment pas le temps les jours ouvrables ou qui sont dans un besoin urgent de déposer des dossiers administratifs, de légaliser leurs documents. Les documents concernés sont la certification matérielle de signature, la copie certifiée conforme, les certificats de pertes ou de résidences et la vente des véhicules ou motocyclettes. L’initiative, salutaire, témoigne de la volonté de la Police nationale d’être véritablement au service des citoyens.

Soumaïla BONKOUNGOU