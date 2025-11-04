Les actions de la Brigade Labaal commencent déjà à porter leurs fruits dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. La preuve, on trouve de plus en plus des ruelles propres et ce sont les habitants qui veillent au grin. Les membres des menages eux-mêmes se sensibilisent et se font souvent des remontrances pour garder leurs cadres de vie sains. Et il n’est pas rare d’entendre: « Si la Brigade labaal vient ici, c’est toi qui va repondre ». Si ce reflexe perdure, bientôt nous aurons des quartiers propres dans la ville de Ouagadougou.

Adama SEDGO