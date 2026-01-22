La ville connaît actuellement une rupture significative des stocks de bouteilles de gaz butane subventionné sur le marché, affectant gravement l’approvisionnement des ménages. Cette situation est aggravée par l’utilisation frauduleuse du gaz butane subventionné à d’autres fins. Face à cette situation, les services municipaux ont mené, jeudi dernier, une opération de contrôle sur l’utilisation du gaz butane dans les restaurants. Il en ressort la persistance des manquements aux dispositions réglementaires dans certains établissements de restauration de la ville de Ouagadougou. Les mis en cause devront donc travailler à respecter les dispositions régissant la vente et l’utilisation du gaz butane subventionné contenu dans des bouteilles de 1 kg à 12,5 kg. Ces bouteilles sont exclusivement réservées à l’usage domestique des ménages résidant sur le territoire national, afin de soulager les consommateurs.

Soumaïla BONKOUNGOU