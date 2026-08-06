Le Burkina Faso regorge de nombreuses richesses naturelles et culturelles qui restent encore peu connues de ses propres habitants. Pendant que certains choisissent de passer leurs vacances dans des pays étrangers et dans de grandes capitales, les merveilles touristiques nationales peinent à attirer les Burkinabè. Des sites comme les cascades de Banfora, les Dômes de Fabédougou ou encore le lac Tengréla témoignent pourtant de la beauté exceptionnelle du pays. Ces lieux, au-delà de leur aspect touristique, représentent une partie de l’identité culturelle et du patrimoine national.

Le faible intérêt accordé au tourisme intérieur constitue un défi majeur. Beaucoup de jeunes connaissent davantage les destinations étrangères que les sites situés au Burkina. Pourtant, visiter et valoriser ces lieux contribuent au développement local, à la création d’emplois et à la préservation de la mémoire collective. Face à cette réalité, la jeunesse burkinabè est appelée à s’intéresser et à découvrir les sites touristiques du Burkina Faso. Les promouvoir et encourager leur fréquentation ne relève pas seulement du divertissement. C’est aussi une manière d’exprimer son patriotisme, son attachement à la Nation.

Ange BONTOGO (Stagiaire)