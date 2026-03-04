Fonds des Nations unies pour la population: le nouveau Représentant-résident présente ses lettres de cabinet au chef de la diplomatie

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre délégué, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré et d’autres collaborateurs, a reçu ce mercredi 4 mars 2026, le nouveau Représentant-résident du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Burkina Faso.

Monsieur Yves Sassenrath est venu remettre au chef de la diplomatie burkinabè, les lettres de cabinet, par lesquelles il entre officiellement en fonction au pays des Hommes intègres. Au cours de l’audience qui a suivi le cérémonial de remise des lettres de cabinet, le diplomate onusien a exprimé sa satisfaction de servir au Burkina Faso, en dépit du contexte marqué par la lutte pour la reconquête de l’intégrité territoriale et pour la souveraineté nationale. Conscient de cette réalité du Sahel pour avoir servi au Mali en 2021 en tant que Représentant-résident de UNFPA, Sassenrath a dit être disposé à travailler dans l’intérêt du Burkina Faso et des Burkinabè.

Tout en lui souhaitant la bienvenue et une fructueuse mission au Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré a rappelé au nouveau Représentant-résident de l’UNFPA, la nécessité de maintenir un dialogue permanent avec les autorités nationales, dans un climat de transparence et de sincérité, afin d’éviter les situations d’incompréhensions dans la collaboration. Le patron de la diplomatie burkinabè a par ailleurs indiqué au responsable onusien, la disponibilité de son département à l’accompagner pour relever les défis au Burkina Faso et au Sahel. D’origine luxembourgeoise, Yves Sassenrath comptabilise près de trente ans d’expérience dans le domaine de la coopération humanitaire et du développement, ainsi que dans la gestion et le leadership au sein d’ONG internationales et d’organisations multilatérales. Avant sa nomination au Burkina Faso, Yves Sassenrath a occupé le poste de Représentant de l’UNFPA en Egypte d’août 2024 à février 2026.

DCRP/MAE