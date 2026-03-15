Force armée nationale : 90 sous-officiers élevés au grade de sous-lieutenant

Le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé, a présidé le vendredi 13 mars 2026, à Ouagadougou, la cérémonie de port d’épaulettes de 90 officiers de l’armée, élevés au grade de sous-lieutenant.

L’effectif des officiers des forces armées nationales vient de s’agrandir. 90 officiers viennent d’intégrer les rangs. Ils ont porté officiellement leurs épaulettes, le 13 mars 2026 à Ouagadougou. Ils sont de la deuxième promotion des officiers nommés à titre exceptionnel et officier des rangs de l’Académie militaire Georges-Namoano.

Ces nouveaux sous-lieutenants de l’armée ont été formés, entre autres, sur la psychologie du commandement, le management et le commandement d’une unité opérationnelle, la pédagogie, le droit international humanitaire, l’instruction sur le tir au combat, le renseignement, le secourisme au combat, l’emploi tactique des armes lourdes et la correspondance militaire.

« En pratique, nous avons fait corps avec l’école du sabre, l’ordre serré, le processus décisionnel à travers des techniques. Entre maniement des armes et tactique militaire, nous avons bâti des liens de camaraderie et cultivé un esprit d’équipe. Avec tous ces rudiments, nous pouvons affirmer que nous sommes prêts à servir notre pays avec honneur, loyauté et intégrité », a souligné le représentant de la promotion, Amadou Cissé.

Selon le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé, ces 90 hommes sont des vaillants combattants qui ont fait leur preuve sur le terrain par des actes d’éclats ou des services hautement exceptionnels rendus aux forces des armées nationales. Il a, donc, plu au chef suprême des forces armées nationale de les élever au grade de sous-lieutenant.

« Cette élévation n’est pas juste une récompense. C’est une manière de reconnaitre d’abord leurs efforts déjà consentis, les actes posés sur le terrain et surtout les exhorter à mieux faire, à les élever d’un niveau supérieur pour qu’ils puissent conduire davantage des hommes et des femmes sur le terrain de la lutte contre le terrorisme », a-t-il indiqué.

Une marque de confiance à leur endroit

Pour le Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), le général de brigade, Moussa Diallo, cette élévation est la reconnaissance de leur parcours fait de courage, d’engagement, d’abnégation et de loyauté envers la nation. « C’est aussi la preuve de la confiance que la hiérarchie militaire place en vous, car elle sait que vous connaissez les rouages de l’armée et la réalité du terrain. Votre passage dans la catégorie des officiers n’est pas une récompense, c’est une nouvelle mission. Mettre à la disposition du Burkina des chefs capables de gérer des services, de manager du personnel, de conduire des hommes au combat et à la victoire », a-t-il renchéri.

Et, aux nouveaux promus d’être reconnaissants au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour cette marque de confiance. « Cette promotion n’est pas non seulement une reconnaissance, mais surtout un appel à l’esprit de loyauté, de sacrifice et de combattivité au service du peuple, conformément aux idées de la révolution progressiste populaire.

Cette décision montre à souhait notre dévouement, car nous avons prouvé que nous sommes capables de relever le défi, même le plus difficile », a expliqué le représentant de la promotion, Amadou Cissé. Celui-ci a, par ailleurs, invité ses camarades à être des modèles pour leurs subordonnés tout en exerçant un commandement exemplaire. « Faisons honneur à cette confiance placée en nous. Restons engagés, déterminés et cultivons toujours l’esprit d’équipe tout au long de notre carrière », a-t-il ajouté.

Le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique a donc encouragé les nouveaux promus pour la suite du combat. Car, a-t-il relevé, la guerre se poursuit. « Certes, nous avons de grandes victoires, mais nous comptons avec sur votre apport qu’il faut davantage plus d’effort et poser encore plus d’actes sur le terrain afin que nous puissions venir à bout de ce terrorisme », a souhaité le ministre.

Fleur BIRBA

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