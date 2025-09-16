FRSIT 2025: le comité d’organisation de la 15e édition installé

Le comité d’organisation de la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT) a été officiellement installé, lundi 15 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT) s’inscrit dans la dynamique de la promotion scientifique, depuis 1994. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a installé le comité d’organisation de la 15ᵉ édition du FRSIT qui va se tenir sur le thème

« Quelles contributions des Technologies, Inventions et Innovations dans un contexte de relance d’industrialisation au Burkina Faso ? ».

L’édition 2025 est prévue, du 22 au 26 octobre prochain, au Salon international de l’artisanat Ouagadougou (SIAO). Cette information a été donnée au cours d’une conférence de presse, lundi 15 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le directeur du cabinet du ministre chargé de l’Enseignement supérieur, Roger Honorat Charles Nebié, a indiqué que la 15e édition du FRSIT vise à promouvoir une recherche utile, ouverte et tournée vers des solutions pratiques et renforcer durablement les systèmes de production nationaux et d’améliorer les conditions de vie des populations. « Le forum entend devenir une véritable vitrine de l’excellence scientifique et un levier puissant de valorisation des innovations adaptées aux besoins locaux », a-t-il expliqué.

Encourager le transfert de technologies

Roger Honorat Charles Nebié a soutenu que le FRSIT a pour objectif d’encourager le transfert de technologies et le développement de partenariats stratégiques pour une industrialisation durable. Selon le directeur du cabinet du ministre chargé de l’Enseignement supérieur, cette édition s’aligne sur les orientations stratégiques du gouvernement pour faire de la recherche scientifique un moteur de croissance économique.

M. Nebié a appelé les innovateurs à la créativité, la rigueur et l’esprit d’équipe pour faire de cette édition un succès exemplaire. « La réussite du FRSIT 2025 repose largement sur les membres du comité d’organisation, investis d’une mission stratégique, concevoir, coordonner et mettre en œuvre toutes les acti-vités prévues », a-t-il affirmé. Selon lui, la mobilisation de tous les acteurs, notamment l’implication du secteur privé et des jeunes chercheurs constituent le défi majeur du FRSIT 2025.

« Cette 15e édition prévoit un ensemble d’activités variées notamment des conférences, des panels de discussions, des ateliers techniques et des expositions scientifiques et technologie », a annoncé le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Samuel Paré. Il a précisé que trois axes thématiques vont guider les travaux et les échanges, à savoir l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et la santé.

« Des espaces spécifiques seront dédiés à la valorisation des chaînes de valeurs des produits, à la documentation, à la restauration innovante à base de produits locaux, et aux autres acquis d’intérêt national », a-t-il signifié. Samuel Paré a conclu que des prix récompenseront les meilleures innovations, encourageant ainsi la créativité et l’engagement des participants. A la question de la presse portant sur le budget alloué à l’organisation de la 15e édition, il a répondu qu’il s’élève à 70 millions

F CFA.

Boukary BONKOUNGOU

Sonia TIENDREBEOGO

(Stagiaire)