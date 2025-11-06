FRSIT 2025: les communautés de la recherche et de l’enseignement supérieur disent merci au président du Faso

La 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques(FRSIT) s’est tenue du 22 au 26 novembre 2025 à Ouagadougou sous le très haut patronage de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat.

Cette édition a tenu toutes ses promesses en termes de forte participation aussi bien au niveau national qu’au niveau international (avec la présence des délégations venues du Mali, du Niger et du Togo). L’apothéose fut la présence effective du capitaine Ibrahim Traoré, venu himself à la cérémonie d’ouverture pour livrer un message très fort à l’endroit des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des innovateurs, du secteur privé, de la jeunesse et du peuple burkinabè tout entier. On retiendra de son adresse (qui a été en réalité un cours magistral) que le Burkina Faso a besoin de « Cerveayx pleins de savoir et de cœurs remplis de patriotisme! ».

Autre fait majeur, le président du Faso a valorisé la recherche et l’innovation en décidant de multiplier par 5 le Grand prix du président du Faso dénommé « Bangré ». Ainsi, le Bangré d’or est passé de 5 à 25 millions, le bangré d’argent de 3 à 15 millions et le Bangré de bronze de 2 à 10 millions. C’est donc naturellement qu’au cours de la cérémonie de clôture que tout le monde de la recherche, de l’invention et de l’innovation ait décidé de témoigner toute sa gratitude à Son Excellence le président du Faso, en lui décernant un trophée pour son leadership. Il a bien voulu accepter ce trophée qui lui a été officiellement remis par le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima Thiombiano.

DCRP-MESRI