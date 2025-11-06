Hygiene des sites d’abattage de volaille: la police municipale félicite certains vendeurs

Dans le cadre de ses missions de salubrité et d’hygiène publiques, la Direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine (DPSTU) de la direction générale de la police municipale de Ouagadougou a mené une opération de contrôle sur les sites d’abattage de volailles.

En rappel, courant le mois octobre 2025, une opération avait été effectuée sur lesdits sites et des instructions avaient été données quant à l’assainissement et l’amélioration de l’hygiène. Le constat au cours de l’opération de contrôle du 5 novembre 2025 est encourageant, plusieurs vendeurs de volailles ont entamé des travaux d’aménagement de leurs lieux d’activités. Néanmoins, certains trainent toujours les pas et ont vu tout simplement leurs sites fermés jusqu’à ce qu’ils se conforment aux normes sanitaires. La police municipale félicite les vendeurs qui se sont conformés pour leur sens élevé de civisme et met en garde les récalcitrants quant aux conséquences qui pourront en découler.

Le service de l’information et de la communication.

Contacts : ligne verte : 80.00.11.03

Plate-forme des plaintes WhatsApp : 70 00 83 41

La Police municipale, toujours plus proche de vous !

Service de l’information et de la

communication/Police miunicipale