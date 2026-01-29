Gouvernance du secteur de la sécurité: la directrice générale du DCAF échange avec le chef de la diplomatie burkinabè

En visite au Burkina Faso, la directrice générale du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), madame Nathalie Chuard, a été reçue en audience dans la soirée du 26 janvier, par le ministre des Affaires étrangères.

Première visite de la diplomate suisse au pays des Hommes intègres, elle dit vouloir donner un signal fort de l’engagement du DCAF à renforcer sa collaboration avec le Burkina Faso, notamment avec les structures chargées de la sécurité des populations. Il s’agit aussi d’une visite de terrain qui lui a permis d’aller au contact des acteurs de la sécurité de proximité et de constater l’engagement, la bonne collaboration et la proximité entre ces acteurs de sécurité et les populations.

Madame Nathalie Chuard dit avoir constaté des résultats qui encouragent le DCAF à aller de l’avant dans sa collaboration avec le Burkina Faso. Le chef de la diplomatie burkinabè a apprécié cette visite marquée par des sorties-terrains qui ont permis à la Directrice générale du DCAF de s’immerger dans le contexte réel de notre pays. Il a salué cette approche du DCAF qui encourage les structures locales de sécurité et les populations à œuvrer ensemble dans le sens d’une ‘’co-production’’ de la sécurité.

Le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité est une fondation internationale qui a pour mission d’aider la communauté internationale à appliquer les principes de bonne gouvernance et à mettre en œuvre la réforme du secteur de la sécurité. A cet effet, le centre élabore les normes internationales ou nationales appropriées, en assure la promotion, définit les bonnes pratiques ainsi que les recommandations pertinentes qui permettront de mettre en place une gouvernance efficace du secteur de la sécurité. Sur le terrain, il apporte son soutien en donnant un avis consultatif et propose des programmes d’assistance technique à toutes les parties intéressées.

DCRP/MAE