Guiba dans le Centre Sud : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ lance les bosquets à plantes médicinales

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a procédé ce samedi, 14 juin 2025, dans la commune rurale de Guiba (région du Centre-Sud), au lancement des bosquets à plantes médicinales dans le cadre de la campagne nationale annuelle de reforestation 2025.

C’est sur un site de 5 hectares situé dans le village de Banguessom, commune de Guiba, que le Chef de l’État donne le top de départ de la campagne nationale de reforestation 2025.

Sur ce site qui voit la matérialisation de la vision du Chef de l’État sur la création des bosquets à plantes médicinales dans chaque province, le Président du Faso, y plante un tamarinier, plante médicinale aux multiples vertus.

Pour le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui s’est exprimé à l’issue de la plantation, la protection de l’environnement et de notre écosystème doit être une priorité dans nos actions de tous les jours.

Face aux différentes pressions climatiques et anthropiques qui affectent négativement le couvert végétal et la biodiversité nationale, le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, invite tous les Burkinabè à se mobiliser pour reverdir notre environnement. Chaque communauté, chaque institution est appelée à planter, protéger et transmettre ce geste vital aux générations futures.

L’objectif cette année, c’est de planter 5 millions d’arbres au cours de la seule journée du 21 juin 2025, Journée Nationale de l’Arbre (JNA), et 20 millions de plants pour toute la campagne.

Direction de la communication de la Présidence du Faso