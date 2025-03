Guinée : Dalein Diallo face à la justice

La justice guinéenne est aux trousses de l’opposant et ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo. En cause, une vieille affaire de 20 ans qui ressurgit et pour laquelle, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), en exil au Sénégal, risque gros. En 2004, alors qu’il était ministre des Transports, Cellou Dalein Diallo avait été chargé de la vente des appareils de la compagnie aérienne nationale dissoute, Air Guinée. L’opération s’était déroulée sans problème, selon l’ex-chef de département des Transports, mais ce n’est pas l’avis de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’institution, qui prétend avoir décelé des malversations, veut demander des comptes à l’opposant. Conséquence, cette juridiction entend inculper Cellou Dalein Diallo pour, entre autres, chefs d’accusation, corruption, dé-tournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Il réfute bien évidemment ces accusations et crie à un complot orchestré par les autorités pour lui mettre des bâtons dans les roues dans la perspective des futures élections. La justice guinéenne, qui ne s’accommode pas de ces considérations, prend l’affaire très au sérieux.

Un mandat d’arrêt est même envisagé contre le patron de l’UFDG, qui traine cette affaire comme un boulet au pied, depuis qu’elle a éclaté en 2022. Ce dossier ne l’a-t-il pas éloigné de son pays, sans doute par désir de se mettre à l’abri de la prison ? Depuis l’arrivée du général Mamady Doumbouya aux affaires, le vent n’est plus favorable à la société civile et aux opposants, qui n’ont de cesse de réclamer le retour des civils au pouvoir. Cellou Dalein Diallo fait partie de ceux qui réclament, bec et ongle, un retour à un ordre constitutionnel normal.

Le président de la Transition guinéenne a d’ailleurs annoncé la tenue des élections en 2025 et on attend d’avoir un calendrier précis. Cellou Dalein Diallo paye-t-il pour ce combat qui semble en bonne voie avec la promesse du général Doumbouya ? C’est ce qu’il laisse entrevoir. Vrai ou faux ? On ne saurait le dire. En tous les cas, l’opposant guinéen, qui n’a jamais renoncé à briguer la magistrature suprême, est accusé d’avoir vendu les appareils d’Air Guinée à vil prix et d’en avoir profité pour s’enrichir. L’opposant a refusé à maintes reprises de répondre aux convocations de la Justice, ce qui le place dans une situation pour la moins délicate.

A force d’ignorer, où à tout le moins de faire semblant de ne pas entendre l’appel de la Justice, Cellou Dallein Diallo passe désormais pour un fugitif. Ce qui n’est pas de nature à servir son image, lui qui est une figure politique de premier plan en Guinée. Son combat pour la démocratie, la bonne gouvernance et l’alternance fait pourtant écho sur le continent. En politique, les manœuvres pour casser l’adversaire existent, mais certaines circonstances peuvent profiter à la victime, qui peut en sortir plus fort.

Le duo, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, peut en témoigner. L’actuel président sénégalais et son Premier ministre ont connu pas mal d’épreuves sous le régime de Macky Sall, mais le destin a voulu qu’ils triomphent et prennent les commandes de leur pays. Pour qu’il ait confiance à la justice de son pays, Cellou Dallein Diallo devrait se mettre à sa disposition, quitte à être condamné ou blanchi. C’est la posture, qu’il doit avoir s’il n’a rien à se reprocher…

Kader Patrick KARANTAO