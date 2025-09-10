Immersion patriotique obligatoire 2025: 2 040 bacheliers du Djôrô prêts à cultiver la citoyenneté et le patriotisme

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a présidé le lundi 9 septembre 2025, la cérémonie de clôture de l’immersion patriotique obligatoire des bacheliers marquant la fin de formation de la première promotion dans la région.

La formation de la première promotion de l’immersion patriotique obligatoire des nouveaux bacheliers de la région du Djôrô s’est achevée, le mardi 9 septembre 2025 à Gaoua. Au total, 2 040 jeunes sur 2 200 au départ dont 820 filles ont suivi pendant un mois une formation destinée à renforcer leur sentiment d’appartenance nationale et leur esprit de discipline. Après un mois, loin des parents et sans leurs téléphones, les immergés ont pris l’engagement de mettre en pratique les valeurs patriotiques pour le développement du Burkina Faso.

« Nous repartons avec le sens de l’honneur, du patriotisme et du vivre-ensemble. Nous nous engageons à mettre en pratique ces valeurs pour le développement de notre pays », a déclaré leur représentant des Abraham Hien. Pour le commandant de la compagnie de gendarmerie de Gaoua, capitaine Iny Madjouma Palé, cette première édition s’est déroulée dans une atmosphère sereine. « Les participants ont fait preuve d’une discipline exemplaire et d’un esprit collaboratif qui honore la jeunesse burkinabè », s’est-elle félicitée.

Le directeur régional de l’Enseignement secondaire, Pawin Michel Somé, a également félicité la discipline et l’engagement des jeunes bacheliers, tout en soulignant quelques difficultés rencontrées, notamment la mise à disposition tardive des vivres, l’insuffisance des infrastructures d’hébergement et le manque de moyens logistiques. C’est pourquoi, il a recommandé une meilleure planification pour les prochaines éditions. Loin d’être une simple formation, l’immersion patriotique obligatoire, aux dires du gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, est une école pour forger de nouveaux Burkinabè.

« Cette immersion n’est pas une simple formation, c’est la naissance d’un Burkinabè nouveau, fier de son identité et conscient de ses responsabilités. Vous êtes désormais les ambassadeurs d’une nation qui se construit sur la paix, l’unité et la solidarité », a-t-il déclaré. Selon lui, les participants repartent, non seulement avec des connaissances, mais aussi avec une conscience renouvelée de leurs droits et devoirs envers la Nation. Venu soutenir sa fille, Jean Clément Somé s’est dit fier de l’initiative et a salué la vision des autorités.

Ce programme, à l’entendre, va permettre aux jeunes de transmettre à leurs camarades les valeurs et enseignements reçus. « Nous avons foi que cette immersion contribuera à former de véritables hommes et femmes responsables, car ils ont pris leurs engagements devant tous », a-t-il affirmé. La cérémonie s’est conclue par la remise d’attestations, des démonstrations pratiques (démonstration en ordre serré et en secourisme) et un défilé marquant la fin de ce mois d’engagement citoyen. Lancée le lundi 11 août 2025, cette initiative voulue par les plus hautes autorités du Burkina Faso s’est déroulée dans six sites de la ville de Gaoua. Les participants ont bénéficié de plusieurs modules alliant cours théoriques et pratiques sur le civisme, la lutte contre l’extrémisme violent, la cohésion sociale, le secourisme, la citoyenneté numérique et l’entrepreneuriat.

Boudayinga J-M THIENON