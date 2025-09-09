Immersion patriotique obligatoire: les parents d’immergés apprécient

Les bacheliers de la première promotion en immersion patriotique de la région du Guiriko ont reçu leur attestation, le mardi 9 septembre 2025. Quelques parents des immergés donnent leurs appréciations de cette initiative.

Sofiane Sangaré : « Nous saluons cette immersion patriotique et souhaitons qu’elle continue pour le bonheur de notre Nation

Je pense que l’immersion patriotique est une bonne idée. Cette immersion me rappelle le Service national pour le développement (SND) que nous avons effectué en son temps. On inculquait à l’époque des valeurs patriotiques aux plus jeunes et c’était vraiment apprécié. Mieux vaut tard que jamais, car on avait commencé et arrêté. On a remarqué franchement que les enfants de nos jours étaient dénudés de toutes valeurs patriotiques et civiques. Avec le printemps des réseaux sociaux, les enfants sont beaucoup plus préoccupés par Facebook, Tik tok et autres, que les valeurs

patriotiques et sociales.

Nous saluons cette immersion patriotique et souhaitons qu’elle continue pour le bonheur de notre Nation.

Salifou Pitroipa : « Il y aura un changement dans la fonction publique et privée ».

Je pense que l’immersion patriotique est une bonne initiative qu’il faut encourager. Quand nous étions à l’école, on faisait le scoutisme. Maintenant, il n’y en a plus. C’est une très bonne occasion pour que les enfants apprennent les valeurs patriotiques, non seulement pour le développement du pays, mais aussi pour le vivre-ensemble. Si cette immersion patriotique continue ainsi pendant cinq ans, je pense qu’il y aura un changement dans la fonction publique et privée. Nous remarquons dans les services que beaucoup de valeurs n’existent plus, ce qui donne lieu à beaucoup de dérives et pratiques qui ne contribuent pas au développement du pays. Je loue vraiment cette initiative et souhaite qu’elle se perpétue.

Madame Gladys Coulibaly : « Je souhaite qu’ils mettent en pratique ce qu’ils ont appris ».

Je loue cette initiative de l’immersion patriotique obligatoire. C’est vraiment une bonne idée. Elle a permis aux enfants d’acquérir de bonnes valeurs telles que le civisme, le patriotisme, le vivre-ensemble. Nous sommes vraiment contents et souhaitons que ça perdure. Nous adressons nos félicitations à tous les acteurs et nous souhaitons bonne chance aux immergés dans leurs études supérieures. Je souhaite qu’ils mettent en pratique ce qu’ils ont appris pendant cette immersion.

Seydou Samtouma : « Nous souhaitons beaucoup de courage à ces jeunes ».

Je crois que l’immersion patriotique est une bonne initiative. Elle a permis d’inculquer à nos enfants des valeurs civiques et patriotiques. Nous sommes vraiment très contents. Nous souhaitons beaucoup de courage à ces jeunes. Que cette immersion leur apporte beaucoup de choses et qu’ils soient des modèles pour la société. Nous sommes très contents et souhaitons que cette immersion patriotique puisse continuer.

Seydou Siemdé : « Que leur exemple soit suivi par les promotions à venir »

Au début, nous avons eu des appréhensions quant à cette immersion patriotique. Mais, ce que nous venons de voir ce matin nous convainc qu’il fallait vraiment initier cette immersion. Grâce aux vœux des uns et des autres, je vois que tout s’est bien passé. Nous sommes contents. Nous leur souhaitons une bonne continuation et que leur exemple soit suivi par les promotions à venir.

Djeneba Sanou : « Je dis merci au Président Ibrahim Traoré pour cette initiative ».

Je suis très contente de ce que je viens de voir ce matin. Je suis très émue. Je ne m’y attendais pas. C’était formidable. Je dis merci au Président Ibrahim

Traoré pour cette initiative. Il nous a encouragés et nous voyons le résultat aujourd’hui. Nous sommes fiers de nos enfants et souhaitons que l’immersion

patriotique puisse se poursuivre.

Propos recueillis par

Adaman DRABO

Safiatou Boly

(Stagiaire)