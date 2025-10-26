Infection par l’Influenza aviaire hautement pathogène: 4 500 poussins chair détruis à Bittou

Le poste de contrôle vétérinaire aux frontières, en collaboration avec la Gendarmerie nationale de Bittou, a procédé, samedi 25 octobre 2025, à la saisie et à la destruction de 4 500 poussins chair infectés par la grippe aviaire, en provenance d’un pays voisin touché par l’épizootie.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention mises

en place par le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques pour protéger le cheptel national et préserver la santé publique. Par un communiqué en date du 3 octobre 2025, le ministère avait suspendu la délivrance des autorisations d’importation de poussins chair, après avoir évalué les capacités de production nationale jugées suffisantes pour couvrir les besoins des aviculteurs.

A la suite de cette décision, une concertation a été organisée avec les acteurs de la filière avicole, aboutissant à la fixation de prix de référence pour les poussins chair afin de prévenir toute flambée spéculative sur le marché. Le ministère réaffirme sa détermination à lutter contre les importations frauduleuses de produits à risque et invite les populations à collaborer en signalant tout cas suspect aux services compétents.

DCRP/MARAH