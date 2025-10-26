XVe édition du FRSIT: le mérite des chercheurs et innovateurs reconnu

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano, a présidé la clôture de la XVe édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT), samedi 25 octobre 2025, à Ouagadougou.

La XVe édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, débutée mercredi 22 octobre 2025, a refermé ses portes au cours d’une soirée de récompense et d’encouragement des chercheurs et des innovateurs méritants. C’est le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano, qui a présidé cette cérémonie, samedi 25 octobre 2025, à Ouagadougou.

Afin d’encourager la recherche scientifique à innover, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a promis lors de la cérémonie d’ouverture du FRSIT 2025, de multiplier par 5 la valeur des prix récompensant les meilleurs chercheurs et innovateurs. Cette promesse est devenue réalité à travers les différents prix de la Présidence du Faso. En effet, le

« Bangré d’or » est revenu à l’innovateur et chercheur Boubacar Zongo qui repart avec un chèque de 25 millions F CFA, un trophée en or et une attestation en plus de prix spéciaux. La chercheure Mariam Coulibaly et son équipe remportent le « Bangré d’argent », avec un chèque de 15 millions F CFA, un trophée en argent et une attestation.

Quant au « Bangré de bronze », c’est le chercheur Abdoul Karim Coulibaly qui l’a empoché avec un chèque de 10 millions, un trophée en bronze et une attestation. A côté de ces prix de la Présidence du Faso, des prix spéciaux dans trois domaines à savoir la santé, l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire ont été décernés. Dans chaque volet, les lauréats des catégories « Communication », « Innovation », « Jeune talent » et

« Meilleur exposition » ont été primés par des partenaires et sponsors.

Innover dans les besoins fondamentaux du Burkina Faso

Chaque lauréat a eu un trophée, un chèque du partenaire, une attestation. Un trophée d’honneur a été décerné au président du Faso, en guise de reconnaissance pour ses directives dans le monde de la recherche scientifique et de l’innovation. Des sponsors et des partenaires ont reçu des attestations de reconnaissance. Le lauréat du Bangré d’or 2025, l’innovateur Boubacar Zongo, a confié que sa recherche porte sur le moteur à synergie solaire ou synchro.

Il a expliqué que « le moteur à synchro » est conçu pour une grande consommation en quantité d’énergie solaire et joue un rôle polyvalent dans son usage. Par exemple, a-t-il dit, le moteur est utilisé dans le moulin à gasoil dans les villages surtout pour pouvoir moudre les céréales. Pour lui, cette solution va permettre à la population rurale d’avoir du courant électrique conventionnel pour résoudre leurs problèmes. Le ministre chargé de l’Enseignement supérieur a noté que l’édition 2025 du FRSIT a été une semaine d’intenses activités de réflexion à travers des panels, des communications scientifiques et des expositions des résultats de recherches.

« Ce fut une édition historique avec un panel d’ouverture animé par 7 ministres du Burkina, des pays invités, le Mali (pays invité d’honneur), le Niger et le Togo », a-t-il affirmé. Il a félicité l’ensemble des lauréats pour la qualité de leurs œuvres dans la recherche et l’innovation. Tout en rappelant la vision et les directives du président du Faso, Adjima Thiombiano a invité les lauréats ainsi que l’ensemble des chercheurs à innover dans les besoins fondamentaux du Burkina Faso. Le président du Comité national d’organisation du FRSIT 2025, Samuel Paré, a noté que la XVe édition du FRSIT a connu la participation de 357 élèves, 140 étudiants et 50 enseignants-chercheurs. Il a ajouté l’enregistrement de 125 stands dont 90 inventeurs et innovateurs technologiques, parmi lesquels 58 étaient

en compétition. Au total 525 visiteurs ont parcouru les stands à la recherche de connaissances en matière de recherche et d’innovation.

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE