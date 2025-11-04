Initiative présidentielle Faso Mêbo: des retraités de la SOTRACO apportent leur soutien

L’Association des retraités de la Société de transport en commun (SOTRACO) a fait don de ciment à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mardi 4 octobre 2025,

à Ouagadougou.

Les anciens travailleurs de la Société de transport en commun (SOTRACO) ont traduit leur volonté de contribuer à la construction de la Nation burkinabè. Ce, à travers une remise de don, d’une demi tonne de ciment, en soutien à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Selon le Secrétaire général (SG) de l’Association des retraités de la société de transport en commun (ARSO), Moumouni Zoungrana, l’idée du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de mettre en place cette initiative est noble. D’où leur motivation à soutenir son engagement pour développer le Burkina Faso.

« Nous sommes motivés à contribuer parce que sous ce régime, guidé par le capitaine Ibrahim Traoré, nous devons lui apporter un honneur », a-t-il confié. Il a signifié que le geste est symbolique, mais « grand » pour leur association.

« Une termitière vivante doit se construire. Donc, étant vivants, nous devons aussi contribuer à cette initiative », a fait savoir M. Zoungrana. Il a également appelé les autres Burkinabè qui sont toujours à la traine à agir car c’est ensemble que le « Faso » se construit. Le SG de l’association a, par ailleurs, salué la vision du chef de l’Etat de renforcer la SOTRACO en moyens roulant pour faciliter le transport dans les villes.

Aly SAWADOGO

Rasmata OUEDRAOGO

(Stagiaire)